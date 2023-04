Glenmorangie mit Pop-up-Friseur im Travel Retail

Moët Hennessy als Eigentümer der Brennerei führt im Rahmen von Glenmorangies „It’s Kind of Delicious & Wonderful“-Kampagne an sechs Flughäfen Pop-up-Friseure ein. Der Erste startete am Flughafen Adolfo Suárez Madrid-Barajas in Madrid, Spanien. Weitere sollen am Flughafen Paris Charles de Gaulle, am Flughafen Heathrow, am Flughafen Luton und am Flughafen Edinburgh folgen.

Die Kampagne „It’s Kind of Delicious and Wonderful“ wurde erstmals 2020 vorgestellt (wir berichteten). Hier sollen alltägliche Momente als „wunderbare“ Erlebnisse neu interpretiert werden. Ziel der Kampagne und natürlich auch des Pop-up-Friseurs ist es, neue Verbraucher für die Whisky-Marke zu gewinnen, indem es eine jüngere Generation anspricht und „mehr weibliche Whiskyliebhaber“ einlädt. Glenmorangie’s Pop-up-Friseur bietet die Möglichkeit einer Verkostung, zusätzlich können Kaufende können eine Hand- oder Gesichtsmassage erhalten. Die Kampagne soll ein „Self-Care-Erlebnis“ bieten.