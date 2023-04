Exklusiv-Video: Besuch bei der alten Brauerei am Gelände der Waterford Distillery

Vor kurzem hatten wir die Gelegenheit, auf Einladung von Kirsch Import, dem Importeur und Distributor der Whiskys aus der irischen Waterford Distillery, die Brennerei im gleichnamigen an der Südostküste Irlands gelegenen Ort zu besuchen. Diesen Besuch möchten wir für Sie miterlebbar machen – mit Bildern und Videos.

Unser erster Beitrag beschäftigt sich mit der alten Waterford Brewery, die nach wie vor am Gelände der Destillerie zu finden ist. Die Destillerie selbst wurde in der neuen, von Diageo erbauten Brauerei eingerichtet und benutz einige der sehr interessanten Anlagen weiter.

Davon aber in einem kommenden Beitrag, denn heute soll es einmal um die Brauerei gehen. Sie ist seit über 20 Jahren nicht in Betrieb, wurde davor aber benutzt, um Smithwick’s Beer zu brauen. Dort stehen noch die alten Mash Tuns aus den Fünfzigerjahren, die Kontrollanlage, die eher an ein sowjetisches Atomkraftwerk denn eine Brauerei erinnert, und offene Gärbottiche, wie man sie heute kaum mehr findet. Und sogar eine alte Porteus-Mühle ist dort zu finden!

Head Brewer Neil Conway (der noch an den alten Anlagen arbeitete, bevor er zu Waterford wechselte) und Communications Manager Ian O’Brian führen uns durch die Anlage und erzählen dabei so manch interessante Geschichte zu den Anlagen und zur Verbindung mit der Destillerie. Viel Vergnügen mit dem zehnminütigen Video hier und auf unserem Youtube-Kanal!