Glenmorangie mit neuer Markenkampagne (mit Video)

In Zusammenarbeit mit dem berühmten Fotografen Miles Aldridge und der Kommunikationsagentur DDB Paris kreierte Glenmorangie eine neue Markenkampagne. Unter dem Motto „It’s kind of delicious and wonderful“ – in etwa „Es ist köstlich und wunderbar“ – fasst die Kampagne sechs recht alltägliche Erlebnisse zusammen, die durch Glenmorangie eine Aufwertung erfahren und so etwas wunderbarer werden.

Bildlich umgesetzt ist dies mit äußerst farbenfrohen Bildern, das, so Miles Aldridge, „dem widerspricht, was wir bei Whisky-Kampagnen gewohnt sind.“ Des weiteren bietet der Film kleine Dinge, die es zu finden gilt: Die Giraffe ist ein wiederkehrendes Motiv in den sechs dargestellten Situationen. Und es gibt versteckte Glenmorangie-Anagramme. Viel Spaß beim Suchen und mit dem neuen Werbefilm von Glenmorangie, den Sie auf Youtube und im oberen Bereich unseres Posts finden.