Das erste Mal in Deutschland verfügbar ist die Geschenkbox der irischen Ballykeefe On Farm Distillery. Sie beinhaltet, neben zwei Gins, auch 1 Flasche Ballykeefe Single Malt Whiskey. Erhältlich ist die Ballykeefe Geschenkbox 2025 in begrenzter Anzahl beim Mörfelder Whiskykeller, und Vorort als auch online. Hier alle weiteren Informationen:

Die Ballykeefe Geschenkbox 2025 ist nun erhältlich

Die Ballykeefe On Farm Distillery, die äußerst nachhaltig arbeitet und dafür bereits vielfach ausgezeichnet wurde, nutzt ausschließlich Gerste der Familienfelder und arbeitet nach dem Zero-Off-Waste-Prinzip. Die Nebenprodukte der Destillation bekommt das eigene Vieh als Futtermittelbeisatz und Einstreu in den Wintermonaten, sodass die Ballykeefe-Rinder wohl zu den glücklichsten in Irland zählen dürften…

Ab sofort ist die Geschenkbox der Brennerei das erste Mal in Deutschland verfügbar – ein ganz herzlicher Dank geht an dieser Stelle an Whiskymax, Ballykeefe’s Generalimporteur für Deutschland.

Die Box beinhaltet folgendes:

1 Flasche Ballykeefe Single Malt Whiskey (Single Cask, 500ml, 46% Vol.)

1 Miniatur Ballykeefe Slow Gin (50ml, 25,05% Vol.)

1 Miniatur Ballykeefe Irish Dry Gin (50ml, 40% Vol.)

2 Ballykeefe Gläser

Die Spirituosen werden in Handarbeit perfektioniert und sind mehrfach mit Goldmedaillen ausgezeichnet worden:

Der Single Malt Irish Whiskey hat Goldmedaillen bei den Global Irish Whiskey Masters 2023, den USA Spirits Ratings 2023 und der New York International Spirits Competition 2024 gewonnen.

Der Irish Gin wurde bei den World Gin Awards 2019 mit Gold ausgezeichnet; und der Sloe Gin gewann Gold bei den World Liqueur Awards 2019.

20 Boxen zum Preis von je € 69,- sind exklusiv beim Mörfelder Whiskykeller zu den jeweiligen Ladenöffnungszeiten oder online unter https://www.themaltshop.de/p/ballykeefe-geschenkbox-irish-whiskey-gift-box-0-5l-whiskey-46-vol-gin-25-05-und-40-vol erhältlich.