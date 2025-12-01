Weihnachten naht, und wir bei Whiskyexperts haben uns – gemeinsam mit unserem Gewinnspielpartner Suntory Global Spirits – ein passendes Gewinnspiel ausgedacht. Es geht diesmal um einen Whisky aus der ikonischen Islay-Brennerei Laphroaig, der mit seinen Sherryaromen das Weihnachtsfeeling ganz besonders einfängt: den Laphroaig® 10 Sherry Oak!

Gleich sechs Flaschen davon verlosen wir – als Hauptpreis gemeinsam mit einem trendigen Weekender aus Leder aus Stoff, und zusätzlich fünf mal als Einzelflasche, damit sich noch mehr zu Weihnachten über einen wunderbaren Whisky freuen können.

Wie Sie mitspielen können? Einfach den folgenden Text über die Destillerie und Ihren Preis aufmerksam lesen und danach die Gewinnfrage beantworten, Lösung einsenden – und schon spielen Sie um unsere Preise mit. Wir drücken Ihnen schon jetzt die Daumen und freuen uns über Ihre Einsendung!

Hier also alle Infos, die Sie für die Beantwortung der Gewinnfrage benötigen:

Die Brennerei Laphroaig

Eine abgelegene Insel. Ein unberechenbares Klima. Eine Gemeinschaft, die gelernt hat, hier zu gedeihen. Jedes Element von Islay ist ein lieber und wahrer Freund für unseren Whisky. Sicher, wir haben im Laufe der Jahre ein ausgeklügeltes Verfahren entwickelt. Aber wenn wir darüber nachdenken, was Laphroaig ausmacht, dann sind es vor allem ein geografischer Glücksfall und ein Haufen hart arbeitender Menschen.

Bei Laphroaig zelebrieren wir unseren einmaligen Charakter durch das Aroma unseres Whiskys. Alles, was wir tun, ist inspiriert von unserer Heimat, Islay. Der unverwechselbare Torf, der uns den spezifisch rauchigen Charakter gibt, sowie die kompromisslose Überzeugung unserer Mitarbeiter, machen Laphroaig unverkennbar.

Laphroaig wurde 1815 von den Brüdern Johnston gegründet und ist seinem kühnen und unvergesslichen Charakter seit über 200 Jahren treu geblieben. Heute gehört Laphroaig zu den wenigen Brennereien, die Whisky noch nach traditionellen Verfahren wie dem Bodenmälzen der Gerste und dem „Kalträucherverfahren“ herstellen. Das Drehen der Gerste von Hand, das Verbrennen des Torfs bei niedrigen Temperaturen, um dem Malz mit kühlem Rauch Geschmack zu verleihen, und die langsame Destillation zur Erhaltung der Qualität – all das macht Laphroaig aus. Den Charakter von Islay steckt in jedem Tropfen Laphroaig. Vom unverwechselbaren Torf, der uns unseren einzigartigen rauchigen Charakter verleiht, bis hin zur unerschütterlichen Leidenschaft unserer Mitarbeiter – all das macht Laphroaig unverwechselbar. Das verleiht Laphroaig seinen einzigartigen Geschmack von Islay, Salz und Rauch mit einer überraschenden Süße.

Ihr Gewinn: der Laphroaig 10 Sherry Oak im chicen Weekender – und und 5×1 weitere Flasche Laphroaig 10 Sherry Oak

Es fällt uns schwer, sich einen schöneren Weihnachtswhisky aus der ikonischen Islay-Destillerie Laphroaig vorzustellen als den Laphroaig® 10 Sherry Oak

Bei Laphroaig® 10 Sherry Oak harmonieren unvergessliche Aromen unseres klassischen 10 Year Old Whiskys mit der Süße und Vielschichtigkeit des Oloroso Sherrys. Zum Abschluss wird er in europäischen Sherry-Eichenfässern gelagert, sodass ein besonderer, unvergesslicher Single Malt entsteht.​ ​ Bei diesem einzigartigen Whisky beginnt man mit dem gleichen altehrwürdigen Verfahren, das auch für unseren herkömmlichen 10 Year Old Laphroaig® verwendet wird. Nachdem das Destillat in ex-Bourbon-Fässern seinen vollen Charakter erhalten hat, ruht es in Fässern, die zuvor mit süßem Oloroso-Sherry gefüllt waren. Jedes Fass wird von Hand ausgewählt, um unserem typischen Single Malt zusätzliche Vielschichtigkeit zu verleihen. Dadurch werden Noten von Manuka-Honig und gegrilltem Speck mit unseren berühmten Aromen von Torfrauch und Seetang kombiniert.

Farbe: Gelbbraun, Rotbraun

Gelbbraun, Rotbraun Aroma: Süß und torfig mit medizinischen Noten von Manukahonig, nach Mullbinden, antiseptischer Lotion, mit starkem Nelkenaroma aber auch gegrillter geräucherter Speck. Ein unverwechselbarer Charakter von Leder, Jod und Kiefernteer

Süß und torfig mit medizinischen Noten von Manukahonig, nach Mullbinden, antiseptischer Lotion, mit starkem Nelkenaroma aber auch gegrillter geräucherter Speck. Ein unverwechselbarer Charakter von Leder, Jod und Kiefernteer Geschmack: Süß und aromatisch mit reichhaltigen Noten von Wachs und Möbelpolitur gefolgt von Melassetoffee. Ahornsirup, dunkle bittere Schokolade kombiniert mit Bleistift Spahn, Kiefernadeln und nach Zedern duftendem Holz

Süß und aromatisch mit reichhaltigen Noten von Wachs und Möbelpolitur gefolgt von Melassetoffee. Ahornsirup, dunkle bittere Schokolade kombiniert mit Bleistift Spahn, Kiefernadeln und nach Zedern duftendem Holz Nachklang: Langer, süßer Nachklang mit würzigem Kastanienhonig und verweilenden antiseptischen Aromen

Den Hauptpreis ergänzen wir noch um einen trendigen Weekender, mit dem Sie nicht nur ins Weihnachtswochenende verreisen können – die chice Kombi aus Leder und Stoff mit den praktischen Taschen ist schon für sich ein Blickfang.

Und weil schon bald Weihnachten ist, gibt es fünf weitere Preise: jeweils eine Flasche Laphroaig® 10 Sherry Oak – zum Geneißen, zum Teilen, zum Feiern!

Und so gewinnen Sie den Laphroaig 10 Sherry Oak im chicen Weekender – und 5×1 weitere Flasche Laphroaig 10 Sherry Oak:

Beantworten Sie einfach die folgende Gewinnfrage: Wer gründete im Jahr 1815 die berühmte Islay-Brennerei Laphroaig?

a. Die Gebrüder Johnston

b. Die Gebrüder Grimm

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net – und zwar mit dem Betreff „Laphroaig“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 14. Dezember 2025, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner der Preise und geben ihn/sie am 15. Dezember 2025 bekannt. Der Gewinn wird durch unseren Partner Suntory Global Spirits versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Laphroaig“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 14. Dezember 2025, 23:59 Uhr. Die Gewinner werden am 15. Dezember 2025 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Suntory Global Spirits sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Suntory Global Spirits versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team