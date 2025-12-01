Wer gewinnt entweder den Octomore 16.1, 16.2 oder 16.3 von Bruichladdich? Lesen Sie es hier!

Sie erscheinen wie eine Naturgewalt im Herbst: Die jährlichen neuen Abfüllungen der Octomore-Serie aus der Destillerie Bruichladdich. In diesem Jahr sind es die Octomore der Series 16 – und sie haben wieder vollends durch ihre Komplexität, die weit über normale „Rauchbomben“ hinausgeht, überzeugen können.

Drei unserer Leser konnten je eine der ersten drei Ausgaben der Octomore Series 16 gewinnen, im Gesamtwert von weit über € 500 – dank unseres Partners Eggers & Franke, der die Preise zur Verfügung gestellt hat. Und wir machten es dann noch einmal extra-spannend: Welche der drei Flaschen der jeweilige Gewinner bekommt, das sieht man erst, wenn man den Karton mit seinem Preis öffnet – sozusagen als Vorweihnachtsüberraschung.

Danke für die vielen, vielen Einsendungen – wir haben uns wie immer sehr darüber gefreut. Bevor wir Ihnen aber verraten, wer diesmal bei uns gewonnen hat, hier nochmals die Infos zur neuen Serie und der Destillerie:

Bruichladdich Distillery präsentiert Octomore Series 16

Die Bruichladdich Distillery hat vor kurzrm ihre mit Spannung erwartete jährliche Octomore-Serie auf den Markt gebracht. Octomore ist eine bahnbrechende Single-Malt-Marke aus Islay, die die Whiskyindustrie Jahr für Jahr aufs Neue verblüfft. Die 16.Serie ist eine kraftvolle Kollektion von vier Whiskysorten, die sich durch hohe PPM-Werte, rückverfolgbare Gerste und eine einzigartige Auswahl an edlen Fässern aus aller Welt auszeichnen.

Das charakteristische rauchige Profil von Octomore unterscheidet sich von den traditionellen „medizinischen” Torfwhiskys, für die Islay bekannt ist, und zeichnet sich durch einen trockenen Lagerfeuerrauch aus, der seinen hohen Phenolgehalt nicht vermuten lässt. Octomore wird von der Brennerei als „die unmögliche Gleichung” betrachtet und soll die Grenzen der Whiskyherstellung erweitern und die Vorstellungen der Verbraucher über Alter, Torfgehalt und fast fassstarken Alkoholgehalt in Frage stellen.

„Octomore existiert, um zu provozieren und herauszufordern. Auf dem Papier ist er so polarisierend, dass er eigentlich nicht funktionieren dürfte – er ist zu jung, zu stark und zu torfig – daher auch die „unmögliche Gleichung”. Aber mit jeder neuen Octomore-Edition überrascht und begeistert der Whisky weiterhin mit seiner Tiefe, seinem Lagerfeuerrauch und seinem unglaublichen Geschmacksprofil.” Adam Hannett, Master Blender der Bruichladdich Distillery

Die Serie 16 umfasst drei Abfüllungen, die alle vielschichtig, komplex und abwechslungsreich sind – und sich weiterentwickeln, wenn man sie atmen lässt oder einen Tropfen Wasser hinzufügt.

Als Beginn der Octomore-Reise bildet 16.1 den Bezugspunkt für die unorthodoxen Experimente dieser Serie. 16.1 wird aus 100 % schottischer Mainland Concerto Gerste hergestellt, die auf 101,4 PPM gemälzt und fünf Jahre lang in Fässern gereift ist, mit einem Alkoholgehalt von 59,3 %. Dieser elegante Whisky reift in erstbefüllten Bourbonfässern und bringt intensiven Torfrauch mit überraschender Finesse mit sich. Gesalzenes Karamell, honigartige Melone und Aprikose werden gefolgt von Schokolade und Kokosnuss, begleitet von einer sanften Welle erdiger Mineralität und anhaltendem Rauch. Octomore 16.1 kostet 159,99€.

Octomore 16.2 lädt Sie zu einer weiteren Reise ein und bietet einen unwiderstehlichen Vergleich zu 16.1. Diese Abfüllung verwendet dasselbe Destillat wie 16.1, wurde fünf Jahre lang in Fässern gereift und mit 58,1 % Alkoholgehalt abgefüllt. Der 16.2 wurde in einer erlesenen Auswahl von Oloroso- und Bordeaux-Fässern gelagert, bevor er in Madeira- und portugiesischen Moscatel-Fässern zu einem reichen und komplexen Geschmack gereift ist. Karamellisierter Zucker, geröstete Nüsse und getrocknete Früchte sind reichlich vorhanden und von süßem Rauch umhüllt. Dies ist das erste Mal, dass diese Kombination von Fässern in einem Octomore-Whisky verwendet wurde, was Adams Fähigkeit zu ständiger Innovation unterstreicht: „Wir verfügen über eine beispiellose Auswahl an Fässern, und es ist wichtig, weiterhin zu experimentieren und Grenzen zu überschreiten.“ Der Octomore 16.2 kostet 169,99€.

Octomore 16.3 ist ein Paradebeispiel für die Herstellung von Whisky aus einer einzigen Farm, einem einzigen Feld und einem einzigen Jahrgang. Dieser archetypische Octomore-Whisky wird vollständig aus Gerste der Octomore Farm hergestellt. Dieser Single Malt Whisky mit extrem hoher Herkunft setzt die Odyssee der Serie 16 fort und erkundet den Einfluss von Gerste, die ausschließlich auf dem Church Field der Octomore Farm auf Islay angebaut wird. Eine Symphonie aus honigartigem Malz, geröstetem Getreide und einer unverwechselbaren Erdigkeit trifft auf zarte Noten von Rauch und Salzigkeit. 16.3 wurde fünf Jahre lang in Bourbon-, Sauternes- und Pedro-Ximénez-Fässern gereift, wobei die Islay-Gerste auf 189,5 PPM gemälzt und mit 61,6 % ABV abgefüllt wurde. Octomore 16.3 kostet 220,00€.

Jeder Octomore Single Malt Scotch Whisky wurde auf Islay konzipiert, destilliert, gereift und abgefüllt. Der Whisky ist nicht kühlgefiltert, enthält keine zugesetzten Farbstoffe und wurde mit Octomore-Quellwasser aus Islay auf seine Stärke gebracht.

AUF EINEN BLICK

OCTOMORE_16.1

„The Reference”

100 % auf dem schottischen Festland angebaute Concerto-Gerste

5 Jahre gereift

Vollständige Reifung in Bourbon-Fässern erster Füllung

Gemälzt auf 101,4 ppm

Abgefüllt mit 59,3 % ABV

Destilliert, gereift und abgefüllt in der Bruichladdich Distillery, nicht kühlgefiltert und ohne Zusatz von Farbstoffen

Wichtigste Verkostungsnotizen: gesalzenes Karamell, erdige Mineralität und anhaltender Rauch

UVP 159,99€

OCTOMORE_16.2

„Cask Aced”

100 % auf dem schottischen Festland angebaute Concerto-Gerste

5 Jahre gereift

In Oloroso- und Bordeaux-Fässern gereift, bevor er für das letzte Jahr der Reifung in Madeira- und Moscatel-Fässer umgefüllt wurde

Gemälzt auf 101,4 PPM

Abgefüllt mit 58,1 % Alkoholgehalt

Destilliert, gereift und abgefüllt in der Bruichladdich Distillery, nicht kühlgefiltert und ohne Zusatz von Farbstoffen

Wichtigste Verkostungsnotizen: Karamellisierter Zucker, geröstete Nüsse, getrocknete Früchte und Lagerfeuerrauch

OCTOMORE_16.3

„Octomore Farm Islay Barley”

100 % auf Islay angebaute Concerto-Gerste von der Octomore Farm

5 Jahre lang vollständig in Bourbon-, Sauternes- und Pedro-Ximénez-Fässern gereift

Gemälzt auf 189,5 ppm

Abgefüllt mit 61,6 % ABV

Destilliert, gereift und abgefüllt in der Bruichladdich Distillery, nicht kühlgefiltert und ohne Zusatz von Farbstoffen

Wichtigste Verkostungsnotizen: honigartiger Malz, subtile Blütenaromen und zarter Rauch

Und einen der drei Octomore 16.1, 16.2 oder 16.3 samt den passenden Nosinggläsern gewonnen haben:

Markus Bajon aus 66636 Tholey-Hasborn-Dautweiler

Virginia Scheuner aus 55296 Gau-Bischofsheim

Wolf Schlueter aus 30161 Hannover

Wir gratulieren den Gewinnern recht herzlich – die Preise werden durch unseren Partner Eggers & Franke versendet. Und wie gesagt: Damit es noch länger spannend bleibt, sehen Sie erst beim Öffnen Ihres Pakets, welche der drei Abfüllungen die Ihre ist.

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team