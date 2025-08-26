Neu bei Kirsch Import: Tormore Legacy Casks, The Single Malts of Scotland Small Batches sowie neue Bimber Shoulders of Giants und Harmony of Eight

Sieben Abfüllungen aus Schottland plus vier Bottlings aus London finden sich heute unter den Whisky-Neuheiten bei Kirsch Import:

Nach ihrem Blueprint 10yo Cask Programme finden nun von der Tormore Distillery die Legacy Vintage Single Casks ihren Weg in den Handel in Deutschland. Die bisherigen Reserve Casks von The Single Malts of Scotland erhalten einen neuen Namen, vier Bottlings der neuen The Single Malts of Scotland Small Batches stellen diese Reihe vor. Mit der Germany Edition 2025: Shoulders of Giants der Bimber Distillery werden drei Pioniere der Automobilindustrie gewürdigt. Und mit Harmony of Eight – Bimber 2016/2024 ist einer der ersten beiden Age Statement Whiskys der Londoner zu uns.

Hier wie immer alle Details:

Pure Tormore DNA:

Vorgeschmack mit Legacy Vintage Single Casks

Herrliche Fruchtnoten – insbesondere von Pfirsichen und Birnen – und ein voller, runder Gaumen, der an Pfirsichkuchen mit buttrigem Teig erinnert: Legacy, eine Single-Cask-Serie aus den Vintage-Beständen der Tormore Distillery, bringt die DNA des Speyside-Wahrzeichens auf den Punkt.

Tormore Single Casks waren bislang und nur selten bei unabhängigen Abfüllern erhältlich. Legacy erlaubt stark limitierte Einblicke in die Originalbestände – und die Fassexpertise der Elixir Distillers, der Tormore-Besitzer seit dem Jahr 2022. Das Ergebnis? Ein Geschmack von Vorfreude.



Pro Jahrgang besteht die Serie aus drei bis vier jeweils einzeln und fassstark abgefüllten First Fill Bourbon Barrels, deren Holzprofil den fruchtigen Hausstil wunderbar ergänzt. Im Tormore 2003/2025 zeigt sich das in Form von Zitronencreme, Vanillepudding, pochierten Birnen und süßer Eiche.



Der Tormore 2009/2025 strotzt nur so vor Noten von reifen Pfirsichen, Gewürzen und Zitrusfrüchten, während der Tormore 2012/2025 bei knackigen 60,8% vol. buttriges Kokosgebäck mit gerösteten Zitronen, Birnen und Vanillefudge kombiniert.

Tormore 2003/2025

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Legacy Casks

21 Jahre

Dest.: 05/2003

Abgef.: 03/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrel

Fassnr.: 638

180 Flaschen (insgesamt)

44,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tormore 2009/2025

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Legacy Casks

15 Jahre

Dest.: 05/2009

Abgef.: 03/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrel

Fassnr.: 44041

214 Flaschen (insgesamt)

56% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tormore 2012/2025

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Legacy Casks

12 Jahre

Dest.: 10/2012

Abgef.: 03/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrel

Fassnr.: 921187

230 Flaschen (insgesamt)

60,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Kleine Mengen – große Vielfalt:

Neue Small Batches von The Single Malts of Scotland

Die Elixir Distillers taufen ihre Reserve Casks um und treffen damit ab sofort namentlich den Kern der Sache: Die Small Batches bieten nicht nur preislich zugängliche Entdeckungsreisen durch feine Single Malts, die in kleinen Chargen von drei bis zehn Fässern abgefüllt werden. Die Vielfalt an Stilen und Aromen aus Schottlands Whiskylandschaften dokumentiert der unabhängige Abfüller bei konstanten 48% vol. – ohne Farbstoffe und Kühlfiltrierung.

Die neue Reihe startet kraftvoll: Der Bunnahabhain 2018/2025 stammt aus dem rauchigen Zweig der Islay-Brennerei und demonstriert seine Herkunft mit spritziger Limette, brillanter Mineralität, dunkler Schokolade und Torf.



Heller, süßer und lebhafter präsentiert sich dagegen der fruchtbetonte Linkwood 2014/2025 nach elf Jahren in vier Refill Hogsheads.



Ebenso lang, aber in Refill Bourbon Barrels reifte der Macduff 2014/2025. Offiziell kennt man den Highlander als The Deveron, benannt nach dem Fluss, an dessen Ufer die Brennerei liegt. Das Small Batch ist ein helles, leichtes Erlebnis aus karamellisierter Orangenschale, Zimt und gerösteten Mandeln.



Der Laphroaig 2015/2025 vereint alles, was Fans des legendären Insel-Malts lieben: die klassische süß-salzige Charakteristik und wunderbar phenolischen und blumigen Rauch.

Bunnahabhain 2018/2025 – Peated

The Single Malts of Scotland Islay Single Malt Scotch Whisky

Small Batch

6 Jahre

Dest.: 2018

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Refill Hogsheads

Anzahl der Fässer: 5

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Linkwood 2014/2025

The Single Malts of Scotland Speyside Single Malt Scotch Whisky

Small Batch

11 Jahre

Dest.: 2014

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill Hogsheads

Anzahl der Fässer: 4

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Macduff 2014/2025

The Single Malts of Scotland Highland Single Malt Scotch Whisky

Small Batch

11 Jahre

Dest.: 2014

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Refill Bourbon Barrels

Anzahl der Fässer: 3

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Laphroaig 2015/2025 – Peated

The Single Malts of Scotland Islay Single Malt Scotch Whisky

Small Batch

10 Jahre

Dest.: 2015

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Refill Hogsheads

Anzahl der Fässer: 3

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Giganten & Meilensteine:

Bimber mit Germany Edition 2025 & erstem Age Statement

Selbst der innovativste Whisky baut auf das Know-how der Vergangenheit – genau wie moderne Fahrzeuge. Die Londoner Craft Distillery Bimber baut mit ihrer Germany Edition 2025 eine Brücke zwischen beiden Branchen: Die drei Single Casks sind den Urvätern der Automobilindustrie gewidmet.

Mit dem Karl – Bourbon Cask #462 zelebriert Bimber Karl Benz‘ revolutionäre Erfindung des Automobils und seinen Einfluss auf die globale Mobilität. Der getorfte Single Malt ist eine harmonische Balance aus weicher Süße und anhaltendem Rauch.



Für das Rudolf – Fino Sherry Cask #540/39 veredelte Bimber ungetorften Whisky mit andalusischen Einflüssen. Das Resultat setzt Rudolf Diesel, dem Erfinder des Dieselmotors, mit dezenter Salzigkeit, Nüssen und feinen Eichentönen ein flüssiges Denkmal.

Das Nicolaus – Oloroso Sherry Cask #446 ist so üppig und komplex wie Nicolaus Ottos bis heute andauernder Einfluss auf Verbrennungsmotoren. Für tiefe und elegante Noten reifte das Single Cask vollständig im Sherryfass.

—

Einen Meilenstein in eigener Sache setzt Bimber mit dem Harmony of Eight – Bimber 2016/2024 einem der ersten beiden Age Statement Whiskys der Londoner.

Der achtjährige Single Malt verbindet die besten Eigenschaften zweier Fassarten: den lebhaften, fruchtbetonten Charakter ausgebrannter Bourbonfässer und die vollmundige, fruchtige Tiefe von Pedro-Ximénez-Sherryfässern.

Karl – Bourbon Cask #462 – Peated

Bimber Single Malt London Whisky

Germany Edition 2025: Shoulders of Giants

Herkunft: England, London

Fasstyp: Bourbon Cask

Fassnr.: 462

258 Flaschen

58% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Rudolf – Fino Sherry Cask #540/39

Bimber Single Malt London Whisky

Germany Edition 2025: Shoulders of Giants

Herkunft: England, London

Fasstyp: Bourbon Cask, Fino Sherry Cask (Finish)

Fassnr.: 540/39

293 Flaschen

57,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Nicolaus – Oloroso Sherry Cask #446

Bimber Single Malt London Whisky

Germany Edition 2025: Shoulders of Giants

Herkunft: England, London

Fasstyp: Oloroso Sherry Cask

Fassnr.: 446

297 Flaschen

57,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Harmony of Eight – Bimber 2016/2024

Single Malt London Whisky

Limited Edition

Herkunft: England, London

Fasstyp: Bourbon Casks, Pedro Ximénez Sherry Casks

1.090 Flaschen (insgesamt)

50% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert