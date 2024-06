Die Destillerie Glenmorangie stellt heute einen neuen Whisky vor (wir hatten ihn im Februar bereits in der TTB-Datenbank gefunden), der in der Core-Range ab sofort einen Stammplatz haben wird und mit seinem UVP von 27,99 Euro auch einen attraktiven Preispunkt gefunden hat: Der Glenmorangie Triple Cask Reserve reifte in einer interessanten Kombination dreier verschiedener Fässer: Ex-Bourbonfässer, neue gekohlte Eichenfässer (Virgin Oak) und Rye-Whiskeyfässer.

Hier alle Infos zum Glenmorangie Triple Cask Reserve, der in Kürze im Fachhandel, Online und auch in der Gastronomie zu finden ist:

Glenmorangie erweitert seine permanente Range mit Triple Cask Reserve: Ein würziger Single Malt von köstlicher Dimension

Tain / München 20. Juni 2024. Glenmorangie Highland Single Malt Scotch Whisky präsentiert einen neuen würzigen Whisky, der eine weitere, köstliche Dimension in sein permanentes Kernsortiment bringt: Inspiriert von der Schönheit der Highlands vereinen die Whiskymacher harmonisch drei besondere Fassreifungen im Glenmorangie Triple Cask Reserve: Ex-Bourbonfässer aus amerikanischer Weißeiche, neue gekohlte Eichenfässer sowie selten in Schottland genutzte Rye-Whiskeyfässer. Eine komplexe Abfüllung in türkiser Geschenkverpackung und mit türkisen Flaschenetikett, die köstliche Noten von Birnen, kandierten Orangen, Geißblatt und Gewürznelken bietet.

Gillian Macdonald, Master Blender bei Glenmorangie, sagt:

„Drei verschiedene Fassarten für den Glenmorangie Triple Cask Reserve sind sehr ungewöhnlich für Glenmorangie – fruchtige Süße, Kraft und subtile Würze offenbaren ein äußerst harmonisches Ergebnis und begeistern jeden Whiskyliebhaber, der unseren neuen, köstlichen Single Malt genießt.“

Die Triple Cask Reserve ist von der Schönheit des schottischen Hochlands inspiriert: Die raue, ursprüngliche Pracht der Landschaft ruft ein Gefühl tiefer Harmonie hervor – wie gespiegelt in den ausgewogenen Aromen dieses Single Malts. Die milde Fruchtigkeit entspringt der Reifung in ehemaligen Bourbon-Fässern, kräftige Noten erzielen neue, gekohlte Eichenfässer. Würzige Noten von Gewürznelken, Muskatnuss und Zimt entstehen in Rye-Whiskeyfässern. Ein perfekter Dreiklang aus fruchtigen Aromen, cremigen Noten und dezenter Würze macht den Glenmorangie Triple Cask Reserve zu einem Genuss pur, auf Eis oder in Cocktails.

Seit über 180 Jahren sind die Whisky-Erfinder von Glenmorangie unendlich einfallsreich auf der Suche nach köstlichen Whiskys. Delikate, fruchtige Destillate entstehen in den Brennblasen, so hoch wie ausgewachsene Giraffen. Sie bieten mehr Raum für delikaten Geschmack und feine Aromen. Anschließend reifen sie in den besten Fässern der Welt. Die sorgfältige Auswahl der Fässer sorgen für köstliche Balance aus sanfter Würze und der, für Glenmorangie so typischen Eleganz.

Glenmorangie Triple Cask Reserve ist in Kürze in Deutschland bei Clos.19.com, im Handel und in der Gastronomie dauerhaft erhältlich. (UVP 27,99€)

Verkostungsnotiz Glenmorangie Triple Cask Reserve (40,0 Vol.% Alk.)

Farbe

Paprikagewürz

An der Nase

Reichhaltig und tropisch, mit einem Aromenmix von Birne, Vanille, kandierter Orangenschale, Geißblatt, Grapefruit und Birnenbonbons. Sanfte Gewürznoten von Zimt, Gewürznelke und Muskat mit weiterer Süße von Ahornsirup und Crème Brûlée. Mit etwas Wasser entfaltet sich rasch cremige Vanille, weiße Schokolade, Birnen, Melone und milde Eichennoten.

Am Gaumen

Cremig und etwas zähfließend, mit Noten von Crème Brûlée, Kirsch-Schokolade, Weichtoffee, Orangensorbet, Gewürznelke, süßem Chili und reifen tropischen Früchten am Gaumen. Eichenholz-Aromen folgen mit Ahornsirup, Marzipan und einem Hauch Gewürze.

Im Nachhall

Ein kräftig-süßes, würziges und köstliches Finish