Allerletzte Chance: 4x den Big Peat Islay Blended Malt + je 6x Big Peat Whisky-BBQ Sauce gewinnen – für Ihren Grillabend!

Was wäre ein Sommer ohne Grillabend? Und was wäre ein Grillabend ohne Whisky? Genau: Ziemlich unvorstellbar. Genauso unvorstellbar, dass wir bei unseren Gewinnspielen nicht genau das berücksichtigen. Und darum verlosen wir gemeinsam mit unserem Gewinnspielpartner Rising Brands GmbH, dem Importeur der Whisky von Douglas Laing & Co Ltd, das ideale Grill-Package für Ihr privates Islay-Festival: Gewinnen Sie eine von vier Flaschen Big Peat Islay Blended Malt, dem torfigen Klassiker von der Whiskyinsel Islay, und zu jeder Flasche gleich sechs Flaschen Big Peat Whisky-infused BBQ Sauce – so kann die Grillparty nur ein voller Erfolg werden.

Wie Sie gewinnen können? Sie müssen nur unsere Gewinnfrage beantworten und die Lösung an uns einsenden – und schon sind Sie in der Ziehung. Und die Antwort auf die Gewinnfrage fällt noch leichter, wenn Sie den nachfolgenden Text aufmerksam lesen.

Spielen Sie JETZT mit – das Gewinnspiel endet schon am Sonntag!

Viel Spaß beim Gewinnspiel wünschen wir, und viel Glück bei der Ziehung!

Ihr Preis: Eine von vier Flaschen Big Peat – typisch Islay

Vor der Westküste Schottlands gelegen und liebevoll als “Königin der Hebriden” bezeichnet, sind die Destillerien Islay‘s bekannt für ihren überwiegend torfigen und rauchigen Charakter der mit einer Vielzahl an geschmacklichen Variationen von Asche, gemütlichen Lagerfeuern am Strand, Kohle und Teer aufwartet. Big Peat fängt diesen ursprünglichen Islay Geschmack in all seinen Facetten in nur einem Whisky ein. Mit Caol Ila für die Süße, Bowmore für die perfekte Balance, Single Malt aus einer bekannten Brennerei am südöstlichen Ende Islays für die medizinische, erdige Note und ein Hauch Port Ellen für die Eleganz – repräsentiert Big Peat alles was Islay zu bieten hat in nur einem Whisky.

Im traditionellen Douglas Laing Stil wird der äußerst rauchige Small Batch Malt mit 46% Alkoholstärke abgefüllt. Ganz natürlich, ohne jegliche Färbung oder Kältefiltration, so dass der natürliche ölige Charakter des Whiskys perfekt zur Geltung kommt.

Tastingnotes:

Nase: Typisch Islay! Frisch, salzig mit einem ordentlichen Pfund Torf.

Gaumen: Noten von Asche, warmen Teer, süßem Seegras und rauchenden Schornsteinen.

Finish: Lang anhaltend mit kräftigem Rauch, feuchter Lagerfeuerasche und viel Torf.

Zu jeder Flasche gibt es 6x die Big Peat BBQ Sauce dazu!

Big Peat Berries & Smoke – Original Smoky BBQ Sauce

Diese besonders rauchige BBQ Sauce wurde mit Original Big Peat Islay Malt Whisky hergestellt und versprüht den typisch rauchigen Islay Charme zusammen mit einer angenehm fruchtigen Süße. Die perfekte Begleitung zu jedem BBQ.

Und so gewinnen Sie einen der 4 Big Peat Islay Blended Malts und dazu jeweils 6 Flaschen Big Peat BBQ Sauce für Ihren Islay-Grillabend:

Beantworten Sie einfach die nachfolgende Gewinnfrage: Von welcher Insel stammen die Whiskys für den Big Peat?

A: Rügen

B: Islay

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net und zwar mit dem Betreff „Big Peat“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 23. Juni 2024, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die fünf Gewinner der Preise und geben sie am 24. Juni 2024 bekannt. Der Gewinn wird durch unseren Partner Rising Brands versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Big Peat“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 23. Juni 2024, 23:59 Uhr. Die Gewinner/die Gewinnerinnen werden am 24. Juni 2024 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Rising Brands sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Rising Brands versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team