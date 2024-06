Wer gewinnt einen der vier Big Peat Islay Blended Malt + je 6x Big Peat Whisky-BBQ Sauce für den Grillabend? Hier steht’s!

Was wäre ein Sommer ohne Grillabend? Und was wäre ein Grillabend ohne Whisky? Genau: Ziemlich unvorstellbar. Genauso unvorstellbar, dass wir bei unseren Gewinnspielen nicht genau das berücksichtigen. Und darum haben wir gemeinsam mit unserem Gewinnspielpartner Rising Brands GmbH, dem Importeur der Whisky von Douglas Laing & Co Ltd, das ideale Grill-Package für Ihr privates Islay-Festival verlost:4x eine Flaschen Big Peat Islay Blended Malt, dem torfigen Klassiker von der Whiskyinsel Islay, und zu jeder Flasche gleich sechs Flaschen Big Peat Whisky-infused BBQ Sauce!

Vielen Dank für die zahlreichen Einsendungen – der Big Peat ist immer wieder sehr begehrt, und um die dazugehörigen Grillsaucen beneiden wir die glücklichen Gewinner ebenso. Wer aber hat denn jetzt gewonnen? Nun, wir verraten es Ihnen gleich – aber zuvor können Sie nochmals alles über die Preise lesen:

Das ist Ihr Preis: Eine von vier Flaschen Big Peat – typisch Islay

Vor der Westküste Schottlands gelegen und liebevoll als “Königin der Hebriden” bezeichnet, sind die Destillerien Islay‘s bekannt für ihren überwiegend torfigen und rauchigen Charakter der mit einer Vielzahl an geschmacklichen Variationen von Asche, gemütlichen Lagerfeuern am Strand, Kohle und Teer aufwartet. Big Peat fängt diesen ursprünglichen Islay Geschmack in all seinen Facetten in nur einem Whisky ein. Mit Caol Ila für die Süße, Bowmore für die perfekte Balance, Single Malt aus einer bekannten Brennerei am südöstlichen Ende Islays für die medizinische, erdige Note und ein Hauch Port Ellen für die Eleganz – repräsentiert Big Peat alles was Islay zu bieten hat in nur einem Whisky.

Im traditionellen Douglas Laing Stil wird der äußerst rauchige Small Batch Malt mit 46% Alkoholstärke abgefüllt. Ganz natürlich, ohne jegliche Färbung oder Kältefiltration, so dass der natürliche ölige Charakter des Whiskys perfekt zur Geltung kommt.

Tastingnotes:

Nase: Typisch Islay! Frisch, salzig mit einem ordentlichen Pfund Torf.

Gaumen: Noten von Asche, warmen Teer, süßem Seegras und rauchenden Schornsteinen.

Finish: Lang anhaltend mit kräftigem Rauch, feuchter Lagerfeuerasche und viel Torf.

Zu jeder Flasche gibt es 6x die Big Peat BBQ Sauce dazu!

Big Peat Berries & Smoke – Original Smoky BBQ Sauce

Diese besonders rauchige BBQ Sauce wurde mit Original Big Peat Islay Malt Whisky hergestellt und versprüht den typisch rauchigen Islay Charme zusammen mit einer angenehm fruchtigen Süße. Die perfekte Begleitung zu jedem BBQ.

Und je einen der 4 Big Peat Islay Blended Malts und dazu jeweils 6 Flaschen Big Peat BBQ Sauce für Ihren Islay-Grillabend gewonnen haben:

Tobias Zorn aus 73240 Wendlingen

Peter Kohlmann aus 69488 Birkenau

Ute Probst aus 38179 Schwülper

Boris Hummel aus 63263 Neu Isenburg

Wir gratulieren allen Gewinnern ganz herzlich. Der Gewinn wird durch unseren Partner Rising Brands versendet. Bitte um etwas Geduld, der Postweg kann momentan etwas dauern.

Und gleich heute geht es mit einem neuen, ganz besonderen Gewinnspiel weiter. Besonders, weil es diesmal um eine Rarität aus einer Lost Distillery geht, die aus dem Redaktionsbesitz stammt – und weil das einwöchige Gewinnspiel diesmal für alle Leser aus Österreich und Deutschland zugänglich ist (sorry, Schweiz, der Gesetzgeber verbietet dort leider Gewinnspiele, bei denen es alkoholische Preise zu gewinnen gibt).

Schauen Sie also noch heute wieder bei uns vorbei – wir freuen uns darauf, Ihnen eine Freude bereiten zu können!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team