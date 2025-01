Säntis Malt Triple Cask Batch 1 jetzt in Deutschland erhältlich

Gereift in einer Kombination aus alten Bier-, Sherry- und Portweinfässern, abgefüllt mit 44,0 % Vol. und auf 3.000 Flaschen limnitiert: So stellt sich die neue Abfüllung Säntis Malt Triple Cask Batch 1 dar. Das Bottling ist ab sofort in Deutschland im Fachhandel und über spezialisierte Online-Shops mit einer 54,99 Euro für die 0,5 Liter Flasche erhältlich.

Hier mehr zu Säntis Malt Triple Cask Batch 1, so wie von der Rising Brands GmbH erhalten:

Dreifache Schweizer Perfektion: Säntis Malt Triple Cask Batch 1

Nürnberg, 14.01.2023 – Die Brauerei Locher AG, bekannt für ihre innovativen Fassreifungen und preisgekrönten Single Malts, präsentiert gemeinsam mit der Rising Brands GmbH den Säntis Malt – Triple Cask Batch 1 exklusiv für den deutschen Markt. Diese limitierte Edition vereint meisterhafte Handwerkskunst mit einer außergewöhnlichen Fassauswahl. Sieben Jahre reifte dieser Whisky in einer fein abgestimmten Kombination aus alten Bier-, Sherry- und Portweinfässern.

Das Ergebnis dieser besonderen Reifung ist ein komplexes Aromaprofil: In der Nase entfalten sich Noten von dunklen Trockenfrüchten, gerösteten Haselnüssen, Malz und feinem Toffee. Am Gaumen dominieren malzige Tiefe, Holzwürze, weiche Tannine, fruchtige Weinaromen und eine sanfte Toffeesüße. Der langanhaltende Abgang rundet das Geschmackserlebnis samtig ab.

Mit 44 % Alkoholgehalt und einer leuchtenden Bernsteinfarbe richtet sich dieser Whisky an Genießer, die hochwertige Handwerkskunst und außergewöhnliche Reifungen schätzen. Die limitierten 3.000 Flaschen vereinen die Tiefe der Bierfassreifung mit der fruchtigen Süße des Sherryfasses und der samtigen Eleganz des Portweinfasses – eine meisterhafte Balance aus Tradition und Innovation.

„Mit dem Triple Cask Batch 1 erweitern wir die Säntis Core Range um einen geschmacklich einzigartigen Whisky mit hochwertiger Optik,“ erklärt Timo Lambrecht, Brand Development Manager bei Rising Brands und „Keeper of the Quaich“.

Der Säntis Malt Triple Cask Batch 1 ist ab sofort im Fachhandel und über spezialisierte Online-Shops erhältlich. In Deutschland wird er exklusiv von der Rising Brands GmbH vertrieben.