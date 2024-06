Der unabhängige Abfüller und Whisky-Produzent Douglas Laing veröffentlich eine limitierte Ausgabe seines Blended Malts Rock Island.

Für die Rock Island Tequila Cask Edition wurde Malt Whiskys von den Whiskyinseln Arran, Islay, Jura und Orkney miteinander vermählt und reiften in Tequila Fässern nach. Die auf 4200 Flaschen limitierte Global Limited Edition ist mit 48% Vol., ohne Färbung oder Kältefiltration abgefüllt, und wird voraussichtlich zu einem Preis von 75 Euro im Handel weltweit erhältlich sein.

Alles Weitere zur Rock Island Tequila Cask Edition finden Sie in der folgenden Pressemitteilung, die wir von der Rising Brands GmbH erhalten haben:

Rock Island Tequila Cask Edition veröffentlicht

Glasgow/ Nürnberg, 27.06.2024, Douglas Laing, unabhängiger Blender, Abfüller und Destillateur von schottischen Whiskys, veröffentlicht einen neuen, limitierten Ableger des Rock Island Blended Malts Scotch Whisky, der in Tequila Fässern nachreifen durfte.

Die Rock Island Tequila Cask Edition vereint sowohl Kultur als auch Geschmack Schottlands und Mexikos in einem völlig neuen Rock Island Erlebnis.

Die Single Malts, die zur Herstellung von Rock Island verwendet werden, stammen von den berühmten Whiskyinseln Arran, Islay, Jura und Orkney und durften in hochwertigen Tequila Fässern nachreifen. So kommen Rock Island Fans in den Genuss von Geschmacksprofilen wie Crème brûlée, braunem Zucker und gerösteter Eiche mit einem Hauch von Torf, die durch die Zitrusfrüchte und die Frische des Tequila Fasses ergänzt werden.

Die Rock Island Tequila Cask Edition erstrahlt in einem hochwertig handgezeichneten Design, das als Banderole um die Flasche gelegt wurde. Das Design selbst zeigt Elemente der mexikanischen Kultur in Form von Ikonographie und Farben, wobei das Premiumbranding von Rock Island durchgehend präsent ist.

Diese auf 4200 Flaschen limitierte Global Limited Edition wurde mit 48% Vol. abgefüllt, ohne Färbung oder Kältefiltration ganz im Sinne des Ethos der Familie Douglas Laing Whisky „as natural as it gets” abzufüllen.

Chloe Wood, Brand Manager von Rock Island, kommentierte die Sonderabfüllung wie folgt:

“Rock Island ist eine Marke, auf die wir hier bei Douglas Laing sehr stolz sind. Sie ermöglicht es, vier der berühmtesten Whisky produzierenden Inseln der Welt zusammenzubringen, um einen wirklich einzigartigen Blended Malt Scotch Whisky zu kreieren. Wie immer bleibt die Suche nach den besten Fässern ein wichtiges Element unserer Tätigkeit bei Douglas Laing, und diese Tequila Cask Edition von Rock Island ist da keine Ausnahme. Die Verbindung von schottischen und mexikanischen Elementen macht Rock Island so interessant, dass wir uns darauf freuen, ihn mit Rock Island- und Douglas Laing-Fans auf der ganzen Welt zu teilen!”

Die Rock Island Tequila Cask Edition wird voraussichtlich zu einem Preis von 75 Euro im Handel weltweit erhältlich sein.

Tastingnotes

In der Nase augenblickliche Noten von Zitrus und Lagerfeuer. Am Gaumen unglaublich cremig mit Noten von knackigen Äpfeln, Karamell, Vanille und Torf. Das Finish ist langanhaltend mit braunem Zucker und gerösteter Eiche.