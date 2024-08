Gewinnen Sie jetzt die komplette Whisky Core-Range der finnischen Kyrö Distillery!

Bei unserem neuesten Gewinnspiel verlassen wir wieder einmal ausgetretene Pfade und wollen Ihnen zeigen, dass mittlerweile rund um die Welt hervorragender Whisky gemacht wird: Gemeinsam mit unserem Gewinnspielpartner, dem Importeur Rising Brands GmbH, verlosen wir ein komplettes Set der Whisky Core Range der finnischen Kyrö Distillery – vier wunderbare Whiskys, die internationale Fachleute und Jurys von Anfang an begeisterten. Und Sie können jetzt diese vier Roggen-Whiskys, ganz nach finnischer Tradtion gebrannt, mit uns gewinnen!

Wie das geht? Sie müssen unsere einfache Gewinnfrage beantworten und uns die richtige Lösung gemeinsam mit Ihrer Adresse senden. Die Gewinnfrage ist nach Lektüre unseres Artikels übrigens ganz einfach zu beantworten.

Wir wünschen Ihnen wie immer jede Menge Spaß beim Mitmachen und viel Glück bei der Ziehung!

Jetzt aber die Infos über die Destillerie und die Preise, die Ihnen bei der Gewinnfrage helfen:

Die Kyrö Distillery Company

Die finnische Destillerie wurde 2012 von fünf Freunden in einer Sauna gegründet, die davon träumten, in der ruhigen Kleinstadt Isokyrö Whisky auf Roggenbasis herzustellen. Auch am nächsten Morgen nach dem Saunagang war die Idee immer noch eine Gute und man beschloss, sie in die Tat umzusetzen. Hier beginnt die Geschichte Kyrös. Zwölf Jahre später ist Kyrö über die Landesgrenzen hinweg bekannt und steht für qualitative Spirituosen, die immer zu 100% aus finnischen Vollkornroggen hergestellt werden.

Roggen ist ein fester Bestandteil der finnischen Kultur und erhält seinen starken und einzigartigen Geschmack durch die rauen Wetterbedingungen im Norden. Kyrö Distillery Company ist eine Ode an den finnischen Roggen. Die Arbeit mit diesem Getreide erfordert Anstrengung, zahlt sich jedoch mit einem reichen Charakter aus, der sowohl zugänglich als auch vielseitig ist.

Ein Quartett aus alten Favoriten und neuen Geschmacksrichtungen

Die Kyrö Distillery Company aus Finnland, bekannt für ihre preisgekrönten Spirituosen, darunter Whisky und Gin, zeigt mit ihrer Whisky Core Range, was sie kann: Ein Quartett von 700-ml-Flaschen, das gekonnt Innovation und Tradition harmonisch vereint.

Das Kernsortiment umfasst vier Sorten: Kyrö Malt, der Whisky, mit dem alles begann; Kyrö Wood Smoke, über Erlenholz geräuchert; der neue süß-nussige Kyrö Oloroso; und der neue torfige Kyrö Peat Smoke.

Die vier Sorten werden wie alle anderen Produkte des Kyrö-Portfolios aus 100% gemälztem finnischen Roggen hergestellt und verkörpern durch ihre Zutaten und Destillationsmethoden echte finnische Kultur.

Das Kernsortiment bietet Whisky-Trinkern vier hochwertige, charaktervolle Whiskys, die pur, auf Eis oder in Cocktails serviert werden können. Und das in überzeugender Qualität

4x Gold und Whiskey (international) des Jahres 2024 bei den Meininger’s International Spirits Award (ISW)

Kyrö Distillery hat bei den renommierten Meininger’s International Spirits Award (ISW) 2024 bedeutende Erfolge erzielt. Dabei wurden alle vier Whiskies der Reihe mit mindestens Gold ausgezeichnet – ein Erfolg, der zeigt, dass finnischer Roggen Whisky auf dem internationalen Markt eine wichtige Rolle spielt.

Die Ergebnisse:

Kyrö Malt Oloroso – Großes Gold und Titel „Whiskey (international) des Jahres 2024“

Kyrö Malt – Goldmedaille

Kyrö Wood Smoke – Goldmedaille

Kyrö Peat Smoke – Goldmedaille

Kyrö hat seit seiner Gründung aber noch weitere verschiedene internationale Whisky-Wettbewerbe gewonnen, wie 2023 den Great Taste Award, bei dem Kyrö Malt mit 3 Sternen die höchste Auszeichnung des Wettbewerbs erhielt. Auch bei der International Wine and Spirits Competition (IWSC) erhielt er mit beeindruckenden 98/100 Punkten “Gold Outstanding”. Die gesamte Kyrö-Produktpalette, zu der auch Gins und ein Sahnelikör gehören, wird weltweit als Garant für Qualität und außergewöhnlichen Charakter bewundert und geschätzt.

Ihr Gewinn: Das 700-ml-Kernsortiment an Whiskys

Kyrö Malt – so viel Roggen wie möglich. Eine Ode an den finnischen Roggen.

Der preisgekrönte* Kyrö Malt ist ein Single-Batch-Roggenwhisky, der zu 100% aus gemälztem Roggen hergestellt wird. Er wird in zwei Kesseln destilliert und reift für 3-5 Jahre in neuen amerikanischen Weicheichenfässern und ehemaligen Bourbon Fässern.

Der Kyrö Malt hat einen ganz besonderen Platz in den Herzen der Finnen. Sein kräftiger Geschmack entwickelt sich unter den harten Bedingungen des nordischen Wetters. Genieße den Kyrö Malt, wie du möchtest: pur, mit Eis oder in einem Cocktail.

47,2% ABV, 700ml

Geruch: Aromatisch mit Noten von Vanille, Karamell, getrockneten Früchten und erdigem Roggen.

Geschmack: Süßes Roggenbrot, Honig und Waldbeeren entfalten sich mit einem würzigen Abgang, der durch Mokka und Karamell abgerundet wird.

Kyrö Wood Smoke – der ganze Roggen mit einem Hauch von Rauch.

Kyrö Wood Smoke macht den Sprung vom Pre-Release zum offiziellen Release. Kyrö Wood Smoke wird zu 100% aus finnischem Roggen hergestellt und zelebriert die finnische Tradition der Verwendung von Rauch sowohl in der Saunakultur als auch in der Küche.

Einer alten nordischen Tradition folgend, wird das Malz in einer 100 Jahre alten Scheune auf Erlenholz geräuchert. Der Whisky wird doppelt destilliert und reift in ehemaligen Bourbon Fässern, französischer Eiche und neuen Fässern aus amerikanischer Weißeiche. Das Ergebnis sind

intensive Pfeffernoten und süße Karamell- und Vanille Noten, die von knackigem Erlenrauch angehoben werden.

47,2% ABV, 700ml

Geruch: Aromatisch mit Nuancen von Vanille, Karamell und Pfeffer, begleitet von süßem Rauch und Teer.

Geschmack: Kräftige Rauchigkeit, begleitet von süßen Roggenbrot-, Honig- und Eiche Noten.

NEU – Kyrö Malt Oloroso – vollmundiger Roggen mit einem Hauch von Sherry.

Kyrö Malt Oloroso ist der erste finnische Einzelfass-Roggenwhisky, hergestellt aus 100% gemälztem finnischem Vollkornroggen. Er wird doppelt destilliert und reift in drei Fasstypen: Oloroso-Sherry, neue amerikanische Eiche und ehemaliges Bourbon Fass.

Ein einzigartiges Gleichgewicht zwischen Sherry und Roggen – perfekt, um die Vielseitigkeit von Roggen zu zeigen. Vom Head Distiller Kalle Valkonen liebevoll als “Brunch Whisky” bezeichnet: zugänglich und everybody’s Darling.

47,2% ABV, 700ml

Geruch: Nuancen von Nüssen, getrockneten Früchten und Karamell. Geschmack: Süßes Roggenbrot, begleitet von Honig, Rosinen und Nüssen, mit einem würzigen Abgang. Nicht rauchig.

NEU – Kyrö Peat Smoke – die perfekte Mischung aus Traditionen.

Kyrö Peat Smoke ist ein unverwechselbarer, mit finnischem Süßwasser Torf geräucherter Roggenwhisky.

Kyrö Peat Smoke kombiniert das finnische Terrain mit 100% gemälztem finnischem Vollkornroggen, der mit finnischem Süßwasser Torf geräuchert wird. Der Kyrö Peat Smoke wird hauptsächlich in Fässern aus neuer amerikanischer Eiche und ehemaligen Bourbon Fässern gelagert.

Der Vollkorn-Roggenmalz wird 24 Stunden lang in einer Scheune mit Torf geräuchert. Das verleiht dem Malz einen unverwechselbaren, moosigen Torfgeschmack, der sich bei der Destillation auf die Spirituose überträgt.

47,2% ABV, 700ml

Geruch: Erdiger Torf, leicht gekochte Äpfel, Honig und würzige Roggen Noten.

Geschmack: Die Süße von Roggenmalz, ein Hauch von Zitrusfrüchten, wärmende Gewürznoten, feiner Rauch und im Abgang ein Hauch von Bienenwachs.

Und so gewinnen Sie die vier Whiskys aus der finnischen Kyrö Distillery:

Beantworten Sie einfach folgende Gewinnfrage: An welchem Ort beschlossen die fünf Freunde, die Kyro Distillery zu gründen?

a. in einem Schwimmbad

b. in einer Sauna

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net – und zwar mit dem Betreff „Kyrö“!

Unter allen Einsendungen aus Deutschland mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 25. August 2024, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner:innen des Preises und geben ihn/sie am 26. August 2024 bekannt. Der Gewinn wird durch unseren Partner Rising Brands versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Kyrö“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 25. August 2024, 23:59 Uhr. Der/die Gewinner*in werden am 26. August 2024 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Rising Brands sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Rising Brands versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team