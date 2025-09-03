The Lakes Distillery startet in Deutschland im Vertrieb von Veritable Spiritueux

Seit kurzem ist Brendan McCarron neuer Whiskymaker bei der englischen Lakes Distillery (wir berichteten hier darüber), und ab sofort sind die Whiskys der Brennerei im Nordwesten Englands in Deutschland über Veritable Spiritueux, einem Unternehmen der Vertiable Groupe, erhältlich – inklusive des neuen The Lakes „Signature“ (unsere Leser erfuhren im März 2025 von ihm).

Hier die Pressemitteilung über die Verfügbarkeit der Abfüllungen der The Lakes Distillery in Deutschland für Sie:

Edle Whiskys aus England: The Lakes Distillery startet in Deutschland

Eltville, 3. September 2025: Die Whiskys der englischen „The Lakes Distillery“ sind ab sofort auch in Deutschland erhältlich. Veritable Spiritueux, ein Unternehmen der Veritable Groupe, übernimmt den exklusiven Import und Vertrieb der Whiskys in Deutschland. Zunächst wird es hierzulande drei herausragende Single Malts geben: „Signature“, „Whiskymaker’s Reserve No.7“ sowie die Whiskymaker’s Edition „Nostalgia“.

The Lakes Distillery – Pionier des englischen Whiskys

Seit ihrer Gründung im Jahr 2011 gilt die in der malerischen Region Lake District gelegene Destillerie als einer der Vorreiter der englischen Whiskybewegung. Ein Meilenstein: Bereits 2022 wurde ein Whisky der Destillerie bei den World Whiskies Awards zum „World’s Best Single Malt Whisky“ gekürt – weniger als zehn Jahre nach der ersten Fassbabfüllung. Im Jahr 2024 wurde The Lakes Distillery vom englischen Schaumweinproduzenten Nyetimber übernommen.

„Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Veritable Spiritueux auf dem deutschen Markt zu starten. Deutschland ist ein starker Markt für Single Malt Whisky. Wir haben bereits großes Interesse von Konsumenten und Kennern an unseren hochwertigen Produkten festgestellt“, sagt Eric Heerema, Inhaber und CEO der Nyetimber Gruppe. „Wir blicken positiv in die Zukunft. Whisky-Liebhaber sind anspruchsvoll und offen für Alternativen zu klassischen Single Malts. Das eröffnet uns reichlich Potenzial für zukünftiges Wachstum.“

Neu in der The Lakes Kollektion: „Signature“

Mit „Signature“ präsentierte The Lakes Distillery im März dieses Jahres erstmals einen dauerhaft verfügbaren Single Malt Whisky. Dieser Sherry-geprägte Whisky ist das Ergebnis einer über zehnjährigen Reise der Geschmacksentwicklung. Er vereint die Kunst des Élevage mit der Reifung in Sherryfässern – eine Kombination, die in der Whiskywelt selten ist und für außergewöhnliche Tiefe und Komplexität sorgt. Der Whisky besticht durch ein Aromenspiel aus poliertem Eichenholz, Trockenfrüchten, dunkler Schokolade und Orangenzeste. Am Gaumen entfalten sich Backgewürze, Sultaninen und Feigen, abgerundet durch frische Zitrus- und warme Eichennoten. Die farbenprächtige Geschenkbox spiegelt die Komplexität und Lebendigkeit des Whiskys wider und unterstreicht seinen Premium-Charakter. „Signature“ ist ab sofort für 99 EUR erhältlich.