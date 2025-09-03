Jetzt schon an Weihnachten denken: Geschenkideen von Jack Daniel’s und Woodford Reserve

Im Geschäft rund um Weihnachten versuchen die Unternehmen durch Beigaben und attraktive Aufmachungen die Gunst der Konsumenten zu erlangen – im Whisky Business ist das nicht anders. Auch Brown-Forman Deutschland hat für das Weihnachtsgeschäft wieder „aufgerüstet“ und bietet dem Handel Material für Promotions – und damit uns Konsumenten attraktive Angebote.

Weil sich bei uns alles um Whisky dreht, haben wir die Pressemitteilung, die wir für die Angebote im Weihnachtsgeschäft erhalten haben, klarerweise auf Whisky fokussiert. Hier das, was Sie bei Jack Daniel’s und Woodford Reserve erwartet:

Brown-Forman Deutschland setzt auf hochwertige Geschenksets im Jahresendgeschäft

Hamburg, 3. September 2025 – Auch in der Saison 2025 stellt Brown-Forman Deutschland für das Jahresendgeschäft ein starkes Portfolio limitierter Geschenksets bereit. Die aufmerksamkeitsstarken Sets mit hochwertigen Zugaben bieten KonsumentInnen attraktive Geschenkideen und sorgen für zusätzliche Kaufanreize im Handel. Neben dem Klassiker JACK DANIEL’S Old No.7 präsentieren sich auch die erweiterte JACK DANIEL’S Markenfamilie sowie der Woodford Reserve Bourbon in ansprechenden Verpackungen mit Mehrwert. Die Geschenksets sind ab Kalenderwoche 41 solange der Vorrat reicht bis spätestens Kalenderwoche 52 verfügbar. Für den Handel ein Hinweis: Bei Interesse stehen die Brown-Forman Deutschland VertriebsmitarbeiterInnen gerne als AnsprechpartnerInnen zur Verfügung

JACK DANIEL’S: Geschenksets mit Premium-Tumbler

Im Fokus zum Saisonhöhepunkt stehen die beliebten Geschenksets der JACK DANIEL’S Markenfamilie: JACK DANIEL’S Old No.7, JACK DANIEL’S Tennessee Honey, JACK DANIEL’S Tennessee Apple und JACK DANIEL’S Tennessee Fire (€ 20,49 UVP) gehen dieses Jahr jeweils mit einem klassischen Whiskey-Tumbler ins Jahresend- geschäft. Genau wie Gentleman Jack (€ 28,49 UVP) und JACK DANIEL’S Single Barrel (€ 38,99 UVP), die mit stilvoller Verpackung und ausgewählten Tumblern gezielt Whiskey-KennerInnen und GenießerInnen ansprechen. Die Kartons enthalten pro Produkt je drei 0,7-l-Flaschen und drei Geschenksets. Für eine aufmerksamkeitsstarke Präsentation am Point of Sale sorgen 54er-Displays, die mit zwölf Flaschen JACK DANIEL’S Old No.7 und je sechs JACK DANIEL’S Tennessee Honey, JACK DANIEL’S Tennessee Apple, JACK DANIEL’S Tennessee Fire sowie 24 JACK DANIEL‘S Old No.7 Geschenksets bestückt sind. Für Gentleman Jack und JACK DANIEL’S Single Barrel stehen sortenreine 24er bzw. 18er Displays zur Präsentation der Geschenksets zur Verfügung.

Woodford Reserve: Edler Bourbon mit Kristall-Tumbler

LiebhaberInnen von Whiskey und stilvollem Design dürfen sich auch 2025 auf das Geschenkset von Woodford Reserve Bourbon freuen. Es enthält eine 0,7-l-Flasche und einen edlen Kristall-Tumbler (€ 31,49 UVP). Über 200 Geschmacksnoten machen diesen Bourbon zu einem komplexen und außergewöhnlichen Geschmackserlebnis. Die limitierten Sets sind in 6er-Kartons mit je drei Flaschen und drei Sets sowie als sortenreines 24er-Displays erhältlich und richten sich gezielt an KäuferInnen im Super- Premium-Spirituosen-Segment.