Brendan McCarron wird neuer Whiskymaker bei der Lakes Distillery

Viele Whiskyfreunde kannten Brendan McCarron als „Sideckick“ von Dr Bill Lumsden, wo er eigentlich als Nachfolger desselben gehandelt wurde. Dann aber führten ihn seine Wege zu Bunnahabhain, Deanston und Tobermory, wo er 2021 als Master Distiller angeheuert wurde (wir berichteten hier). Nach der Trennung dort arbeitete er als unabhängiger Konsulent, so auch unter anderem für die Benbecula Distillery auf den Äußeren Hebriden.

Nun aber gab die Lakes Distillery bekannt, dass sie Brendan McCarron mit der Posititon des Whiskymaker betraut haben, die er am 1. September von Sarah Burgess übernehmen wird (sie kam 2023 von Macallan zu The Lakes Distillery – siehe unseren Bericht). Er wird dort mit The Lakes’ Assistant Whiskymaker, Grace Frith, und Bruce Smith, Head of Distilling and Whisky operations, zusammenarbeiten.

Brendan’s Statement zu seiner neuen Aufgabe:

“I am delighted to be stepping into this new role at what is an incredibly exciting time for The Lakes. Following the launch of Signature single malt whisky – a significant flag in the sand for The Lakes – I look forward to working with this brilliant team to develop what comes next.”

Brandon soll bei The Lakes Distillery die aus der Cognac- und Weinerzeugung bekannte „Élevage“ als besonderes Markenzeichen der Brennerei einführen und entwickeln, eine Methodik, in der der Spirit durch Umlagerung, Verschnitt mit anderen Fässern und eventuell auch Verdünnung des Spirits zu einem bestimmten Geschmacksprofil „erzogen“ werden soll. McCarron dazu:

“Élevage provides endless opportunities for flavour development, and I feel privileged to be able to work with such an innovative, future-facing distillery.”

Dementsprechend begeistert gibt sich auch Eric Heerema, der Besiter und CEO der Nyetimber Group, die die Lakes Distillery im Juni 2024 gekauft haben: