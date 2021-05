Brendan McCarron als neuer Master Distiller der Distell Group offiziell vorgestellt

Über den Abgang von Brendan McCarron bei Glenmorangie haben wir ja bereits Anfang März dieses Jahres berichtet – und auch darüber, dass er den Posten als Head of Maturing Whisky Stocks unter Dr. Bill Lumsden in Richtung Distell Group verlassen wird, um dort als neuer Master Distiller zu arbeiten. Nun ist diese Personalie auch von der Distell Group, zu der die Destillerien Bunnahabhain, Tobermory und Deanston gehören, offiziell bekanntgegeben worden. Auch Scottish Leader und Black Bottle, zwei Blends der Gruppe, werden in Zukunft unter seiner Ägide entstehen.

Im Distell Team wird er gemeinsam mit Master Blender Julieann Fernandez und dem Distillery Manager von Bunnahabhain, Andrew Brown agieren.

Zum neuen Job von Brendan McCarron, der noch vor dem Fèis Ìle 2021 seinen Job antreten wird, sagte Global Brandmanagerin für Bunnahabhain, Sarah McKeeman:

“We’re really pleased to welcome Brendan McCarron as our new master distiller and excited to introduce him to fans of the distillery on the eve of the festival, discussing Bunnahabhain and its award-winning collection of whiskies. His appointment ushers in a new chapter for the malt’s portfolio, and he’s already working on some really interesting projects which we know our community will love.”