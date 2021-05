Penderyn nimmt neue Destillerie in Llandudno ab 17. Mai in Betrieb, ab 1. Juni für Besucher geöffnet

Penderyn hat im Herbst 2019 angekündigt, auch in Llandudno im nördlichen Wales eine Destillerie bauen zu wollen. Die Baugenehmigung kam dafür vor einem Jahr, vor nicht ganz einem halben Jahr begann man, Personal für die Brennerei zu suchen.

Hier ist die dritte Brennerei von Penderyn entstanden…

Und nun stehen wir kurz vor der Eröffnung der neuen Produktionsstätte. Diese wird nämlich, so berichtet das Rhyl, Prestatym & Abergele Journal, am 17. Mai den ersten getorften Spirit in der dort installierten Faraday-Still brennen – und ab 1. Juni wird die Destillerie in der Old Board School in der Lloyd Street auch für Besucher zugänglich sein, wenn dann das Besucherzentrum aufsperrt. Dies alles – trotz Pandemie – ganz nach Plan und ohne Verzögerung.

60.000 Besucher erwartet man dort pro Jahr, aus den 9 Millionen Touristen, die Llandudno jährlich besuchen. Später im Mai wird ein Buchungssystem für Besuche online gehen (wenn wir davon erfahren, berichten wir natürlich darüber) – und anfänglich werden statt 20 nur 8 Besucher pro Tour erlaubt sein.