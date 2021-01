Penderyn startet Suche nach Arbeitskräften für die neue Destillerie in Llandudno

Die walisische Brennerei Penderyn wird ja noch in diesem Jahr ihre neue Produktionsstätte in Llandudno eröffnen (wir berichteten unter anderem auch hier, als die Baugenehmigung im letzten Mai erteilt wurde).

Seit damals wurde an dem ehemaligen Schulgebäude in der Lloyd Street an der Brennerei selbst und am Besucherzentrum gearbeitet. Hinter dem bestehenden Gebäude wird auch ein moderner Zubau angefügt. Nach der Fertigstellung soll dort getorfter Whisky erzeugt werden – und nachdem man mit den Arbeiten bereits gut fortgeschritten ist, kümmert man sich nun auch um die zukünftige Belegschaft.

Business Live berichtet, dass man nun nach Mitarbeitern für die Brennerei sucht – insgesamt plant man, im ersten Jahr des Betriebs 13 Arbeitsplätze zu schaffen. Ausgeschrieben sind nun einmal die Posten des Managers für den Destilleriebetrieb und für das Besucherzentrum.

Neil Quigley, der Director of Operations bei Penderyn schätzt, dass innerhalb der nächsten Wochen bereits die Gerätschaft für die Destillation aufgestellt werden kann. Spätestens mit Anfang April wird man mit der Komissionierung der Anlagen beginnen können. Die offizielle Eröffnung für Besucher soll dann noch im Frühling oder Anfang Sommer erfolgen.