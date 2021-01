PR: Neues von Kirsch Import – Mortlach SV CS, GlenAllachie SC x5, Ballechin for Kirsch, The Alrik Edition 1912 Samhain

Jede Menge Neuheiten kommen wieder einmal von Kirsch Import für den deutschen Markt, darunter der erste Mortlach Small Batch von Signatory Vintage in Fassstärke, gleich 5 Fassstärken von GlenAllachie, ebenfalls exklusiv für den deutschen Markt, ein neuer Ballechin exklusiv für Kirsch Import und ein Neuer aus der Hammerschmiede.

Und natürlich haben wir wieder alle Details und Bilder für Sie:

Ein starkes Stück: Die erste Signatory Small Batch Edition in Cask Strength

„Der Januar muss krachen, soll der Frühling lachen“, lautet eine alte Bauernweisheit – und die haben wir uns für die neue Abfüllung unserer Signatory Small Batch Reihe zu Herzen genommen: Signatory Small Batch Cask Strength Edition #1 ist der erste Single Malt der Exklusiv-Range für den deutschen Markt in knackiger Fassstärke. Auf stolze 59,9% vol. klettert der Dram auf dem Alkoholmeter. Destilliert wurde er in der Speyside-Brennerei Mortlach, bekannt für ihre vieldimensionalen Whiskys. Bereits komplex in der Anlage, konnte unser Signatory Small Batch Cask Strength Edition #1 sich in acht Jahren Reife in einer Fassauswahl entfalten, die wir wie immer gemeinsam mit Signatory getroffen haben.



Stets mindestens drei Fässer kommen zum Zuge. Entsprechend reifte unsere erste Cask Strength Edition in zwei Refill Hogsheads und und einem Sherry Finish Butt. Das Ergebnis: ein vielschichtiger Single Malt, der mit Honigsüße, Nüssen und Biskuitkuchen in der Nase verführt, süß und voll am Gaumen ein erstaunlich cremiges, mildes Mundgefühl erzeugt, bevor er mit spritzigen Orangenzesten, Ahornsirup und einer leicht herben Note von schwarzem Tee lange ausklingt.

Mortlach 2012/2020

Signatory Small Batch Cask Strength Edition #1

Selected by Kirsch Import e.K.



8 Jahre

Dest. 04/06/2012

Abgef. 04/11/2020

Fasstyp: Refill Hogsheads, Sherry Butt (Finish)

Fassnr. 314423, 314432, 9

1.308 Flaschen

0,7 Liter

59,9% vol. Cask Strength

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Nase: Helle und dunkle Trauben mit warmer Honigsüße und nussigen Töne. Dazu Noten von Milchschokolade, Biskuitkuchen und Zitronengras.



Gaumen: Sehr süß und voll. Pfirsiche, eingekochte Äpfel und reife Pflaumen. Anschließend fleischig – Studentenfutter und etwas Kokos. Cremiges Mundgefühl und für eine Fassstärke erstaunlich mild.



Nachklang: Lange verbleibend mit geraspelter Orangenschale, Ahornsirup und schwarzem Tee.

Komplexe Schätze aus dem Einzelfass sichern: Bis zu 30 Jahre gereifte Single Casks for Germany von GlenAllachie

Edel reduziert ist das Design der Single Casks von GlenAllachie seit Mitte 2020. So gestaltet, gibt es den hervorragenden Inhalten der formschönen Flaschen und Kartons mit feiner Haptik noch mehr Raum. Diesen haben auch die fünf neuen Single Malts verdient. Allesamt limitiert und exklusiv für den deutschen Markt bzw. für die Kunden von Kirsch Import abgefüllt – allesamt symbolisch für das volle Panorama der komplex-fruchtigen Vielfalt, zu der GlenAllachie in der Lage ist.



Die beiden Abfüllungen für Kirsch Import reiften in PX Sherryfässern – und zwar bis zu 30 Jahre lang. 1990 und 2012 destilliert, entwickelten die fassstarken Single Malts einen intensiv dunklen Mahagoniton, der genießerisch andeutet, was geschmacklich in den Exklusiv-Abfüllungen steckt: eine Fülle an dunkler Schokolade, Trockenfrüchten und Mokka mit prickelnden Anklängen von Zitrusfrüchten oder Zimt.

PX Hogshead 1990/2020

GlenAllachie Single Casks

Exclusively bottled for Kirsch Import, Germany



30 Jahre

Dest. 31/05/1990

Abgef. 11/2020

Fassnr. 6517

Fasstyp: PX Hogshead

339 Flaschen

51,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Nase: Wellen von Mokka, Heidehonig und Sirup mit Eukalyptus und Orangeschale.



Gaumen: Mokka, dunkle Schokolade und Trockenfrüchte in Verbindung mit Grapefruit, Orangenzesten und Muskat.

PX Puncheon 2008/2020

GlenAllachie Single Casks

Exclusively bottled for Kirsch Import, Germany



12 Jahre

Dest. 03/07/2008

Abgef. 09/2020

Fassnr. 515

Fasstyp: PX Puncheon

565 Flaschen

55,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Nase: Wellen von dunkler Schokolade und eingekochten Pflaumen mit Ananas, Orangenzesten und Zimt.



Gaumen: Dunkle Schokolade, Sirup und Mokka, gefolgt von Schichten mit Heidehonig, Ananas, Orangenzesten und Zimt.

Die Reihe setzt ein goldiger Single Malt aus dem Pinot Noir Fass fort, das aus legendären Weinregion Beaune stammt. In 12 Jahren Reife entzog ihm der Speyside-Malt deutliche Vanillenoten in Verbindung mit Trauben, Pfirsich und Muskatwürze. Pfirsich – mit Aprikose, Mandel und Marzipan – prägen auch den 11-Jährigen aus dem Sauternes Barrel sowie die 9-jährige Abfüllung aus dem Marsala Barrel. Bei kräftigen Fassstärken von 59,1% vol. bzw. 63,1% vol. entfalten sich die köstlichen Süd- und Süßweinaromen ungebremst am Genießergaumen.

Pinot Noir – Beaune 2008/2020

GlenAllachie Single Casks

Specially Selected for Germany



12 Jahre

Dest. 16/09/2008

Abgef. 09/2020

Fassnr. 6078

Fasstyp: Pinot Noir – Beaune

306 Flaschen

55,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Nase: Schichten von Vanille, roten Beeren, Traubenmost, Pfirsich und Muskat.



Gaumen: Reich an Vanille, Honig, roten Beeren, Weintrauben, weichen Tanninen sowie erneut Pfirsich und Muskat.

Sauternes Barrel 2009/2020

GlenAllachie Single Casks

Specially Selected for Germany



11 Jahre

Dest. 18/03/2009

Abgef. 09/2020

Fassnr. 3715

Fasstyp: Sauternes Barrel

295 Flaschen

59,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Nase: Wellen von Heidehonig, Pfirsich und Aprikosen mit Noten von Mandeln und Ingwer.



Gaumen: Komplex mit Heidehonig, Pfirsich und Aprikosen sowie Mandeln und Grapefruit.

Marsala Barrel 2010/2020

GlenAllachie Single Casks

Specially Selected for Germany



9 Jahre

Dest. 08/11/2010

Abgef. 09/2020

Fassnr. 2482

Fasstyp: Marsala Barrel

264 Flaschen

63,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Süße Rauch-Verführung im Single Port Cask: Ballechin 15 y. o. für Kirsch Import

Edradour, die legendäre Lieblings-Brennerei vieler Whisky-Fans, füllt unter der Marke Ballechin ihre torfigsten Single Malts ab. Gebrannt aus Malz mit mindestens 50 ppm Rauchanteil, reifen die rauchigen Highland-Whiskys für ihr vielfältiges Geschmacksprofil in ganz unterschiedlichen Fassarten. Unser fassstarkes Ballechin 15 y. o. Single Cask etwa verbrachte seine Reife in einem Port Cask – und ist damit eine der in der Whiskywelt eher seltenen reinen Portweinfass-Abfüllungen.



Mit dem portugiesischen Dessertwein vorbelegte Fässer bieten eine große Bandbreite an Geschmacksnuancen. Allen gemein: vollmundige Fruchtnoten – sogar noch intensiver als Genießer es von Sherryfässern kennen. So geht der leicht rotgoldene Ballechin eine verführerische Liaison von kräftigem Rauch und süßen Trockenfrüchten ein, untermalt von Marzipan sowie Holz- und Heunoten.

Ballechin 15 y. o.

Port Cask Matured – for Kirsch Import



15 Jahre

Dest. 15/04/2004

Abgef. 02/03/2020

Fassnr. 196

Fasstyp: Port Cask

286 Flaschen

54,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Nase: Starker Rauch, dann süße Portweinnoten und Trockenfrüchte, untermalt von Marzipan, frisch geschnittenem Holz und etwas weißem Pfeffer.



Gaumen: Angenehmer Lagerfeuerrauch, kalte Asche und Jod, gefolgt von Rosinen, Datteln und malziger Süße.



Nachklang: Wieder Rauch, gefolgt von Trauben und Feigen. Langsam ausklingend mit Heunoten, Datteln und etwas Eichenholz.

Üppiger Jahresauftakt der Hammerschmiede: The Alrik Edition 1912 Samhain aus Sherryfässern

Seit 2002 steht die Spirituosen-Manufaktur Hammerschmiede aus dem Harz für anspruchsvollen Whisky aus dem Herzen Deutschlands. Stets in kleinen Stückzahlen ohne Kühlfiltrierung oder Färbung abgefüllt, erscheinen die vollständig handgefertigten Hercynian Single Malts in vier Reihen. Eine von ihnen: The Alrik. Nur 600 bis 1.500 Flaschen füllt das Team jährlich mit dem Whisky, der als private Spielerei begann, ab. Zum Jahresanfang wächst die Range um eine edle neue Abfüllung, Edition 1912 Samhain, passenderweise benannt nach dem Fest des Resümees, das für Ende wie Neubeginn steht.

The Alrik Range an sich steht für üppige Aromen mit viel Holzrauch. Die Reihe der Hercynian Distilling Co. baut ausschließlich auf „woodsmoked“ Rauchmalz, das intensiv mit Buchen- und Erlenholz geräuchert wird. Davon bietet auch die Edition 1912 Samhain keine Ausnahme. Wie alle Editions 1912 reifte Samhain über einen langen Zeitraum in ausgewählten PX Sherryfässern, bevor diese in einem frischen Sherrybutt vermählt wurden. Die Aromen von frischem Keksteig und kräftigen, teils aschigen Rauchnoten bis hin zu honigglasiertem Räucherspeck, Toffee- und Karamellbonbons konnten sich so optimal verbinden, bevor der Single Malt mit aussagekräftigen 61,3% vol. Cask Strength in die Flaschen mit samtigem Etikett floss.

The Alrik Edition 1912 Samhain

The Woodsmoked Hercynian Single Malt Whisky



Abgef. 13/11/2020

Fasstyp: First Fill PX Sherry Cask, First Fill Sherry Butt

666 Flaschen

61,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert