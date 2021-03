Brendan McCarron verlässt Glenmorangie in Richtung Distell

Das ist doch sehr überraschend: Wie auf master of malt blog zu lesen – und sie beziehen sich auf die Instagram Präzenz von Brendan McCarron – verlässt Brendan McCarron, Head of Maturing Whisky Stocks bei The Glenmorangie seinen aktuellen Arbeitgeber und wird bei der Distell Group neuer Master Distiller.

Eigentlich hatte The Glenmorangie Brendan McCarron als Nachfolger für Dr. Bill Lumsden vorgesehen und auf diese Aufgaben schon vorbereitet und ausgebildet, und dies schon spätestens seit Dezember 2015 (wir berichteten). Und auch noch im November 2020 deutete sich sein Ausscheiden bei The Glenmorangie nicht an. In einem Interview mit Forbes stellte er seine aktuelle Tätigkeit bei The Glenmorangie dar. Doch gestern kommentierte er ein von ihm hochgeladenes Bild einiger Distell-Flaschen:

„Ich habe also ein paar Neuigkeiten. Ich habe gerade ein Angebot angenommen, der Master Distiller bei Distell zu sein. Ich werde mit dem Team zusammenarbeiten, das für die Brennereien Bunnahabhain, Tobermory und Deanston sowie für Blends wie Black Bottle verantwortlich ist, und ich arbeite zum ersten Mal auch an Gin.“

Der master of malt blog hat, wie wir lesen, um einen Kommentar gebeten und werden gegenfalls ihren Eintrag aktualisieren, sobald sie etwas hören. Und wir vermuten, dass wir auch von möglicherweise zwei offiziellen Seiten hierzu auch etwas hören werden.