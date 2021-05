TTB-Neuheit: The Six Isles Blended Malt von Ian MacLeod Distillers als Batch Strength

Auch bei uns hat der The Six Isles Blended Malt von Ian MacLeod Distillers mit Malts der Inseln Jura, Skye, Islay, Mull, Orkney und Arran viele Freunde. Die, aber wohl nicht nur die, werden sich darüber freuen, dass es laut einem Eintrag in der us-amerikanischen TTB-Datenbank auch eine stärkere Version des normalerweise mit 43% vol. abgefüllten Whiskys geben können.

Denn die Etiketten dort zeigen einen The Six Isles Blended Malt Batch Strength, der mit 58% Alkoholstärke abgefüllt wird. Der Blended Malt beschreibt sich selbst als eine „sensorische Reise“ durch die Inseln Schottlands. Und so sieht das Design aus:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.