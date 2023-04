Serge verkostet einen Küstenmix

Inseln, Küste, Blended Scotch, Blended Malts und Single Malts in trautem Zusammensein – Serge schreibt in der Einleitung, dass er diese Verkostung eigentlich nur deshalb zusammenstellte, um möglichst rasch den neuen „Maclean’s Nose“ von Adelphi verkosten zu können, einen Blended Scotch von Charlie Maclean, der wohl erst in den nächsten Tagen die Lagerhäuser bei Adelphi verlässt.

Und wenn man sich die Punktewertung für ihn so ansieht, so haben sich sowohl die Eile als auch die Zusammenstellung gelohnt. Hier die Ergebnisse der Verkostung in Tabellenform:

Abfüllung Punkte

Maclean’s Nose (46%, Adelphi, Blended Scotch, 2023) 88 The/Six-Isles ‚Rum Finish‘ (48%, Ian Macleod, blended malt, +/-2023) 85 Mac o’Isles (43.5%, House of McCallum, blended malt, +/-2023) 85 Frazzle Dazzle 13 yo 2008/2022 (50%, Scotch Malt Whisky Society, blended malt, 1,785 bottles) 83 Smokehead ‚Extra Rare‘ (40%, Ian Macleod, travel retail, 1l, 2022) 85

Und als Symbolbild für die schottische Küste haben wir uns ein Motiv bei St. Monans ausgesucht…