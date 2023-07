Rethinking drinking: Smokehead und Elliot Walker entwickeln neues Whiskyglas

Gemeinsam mit dem Glaskünstler, Bildhauer und Disruptor Elliot Walker möchte der schottische Whisky-Produzent Smokehead das Trinken von Whisky neu denken, und stellt drei neue Whiskygläser als Prototypen vor. Sie wurden von Walker kreiert, und es liegt nun am Smokehead-Publikum, welches der Drei in einer Kleinauflage produziert werden soll. Auf der Website des Whisky-Produzenten können Sie Ihren Favoriten auswählen. Der Sieger der Abstimmung wird dann ab September über die Website von Smokehead erhältlich sein.

Ausschnitt aus einem Screenshot der Website von Smokehead: https://www.smokehead.com/pick-your-winning-glass

Elliot Walker ist in ganz Großbritannien für seine experimentellen Glasblasen sowie seine technischen Fähigkeiten bekannt und gewann in der zweiten Staffel der Netflix-Show Blown Away. Ein kurzes Video, welches auf dem Youtube-Kanal von Smokehead zu finden ist, gibt einen kleinen Einblick in seine Fähigkeiten und seine Art zu arbeiten.