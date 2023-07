TTB-Neuheiten: Craigellachie 23 yo Double Cask und Tomintoul 18 yo

Auch in dieser Woche tauchen neue Label möglicher Abfüllungen in der us-amerikanischen TTB-Datenbank auf. Zwei Bottlings konnten wir heute entdecken, neben einer weiteren Abfüllung der Speyside-Destillerie Craigellachie aus ihrer Reihe Exceptional Cask ist dies eine 18 Jahre alter Tomintoul als USA-Exclusive.

Der Malt des Craigellachie 23 yo Double Cask wurde am 19. August 1999 ins Oloroso Sherry Fass gefüllt, mit einem Alter von 23 Jahre wurde er dann am 3. November 2022 in 606 Flaschen mit 55,1 % Vol. abgefüllt. So sehen die Etiketten der Abfüllung aus:

Nur auf dem Markt in den USA erscheint der Tomintoul 18 yo, der ein Finish in Kedem Port Caks erhielt. Die auf 6.486 Flaschen limtierte Abfüllung ist mit 43 % Vol. abgefüllt, ihre Label sehen so aus:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.