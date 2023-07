Dingle kündigt ihren Lúnasa Single Malt an

Die irische Dingle Distillery setzt ihre Reihe Wheel of the Year fort, nach Bealtaine (wir berichteten) erscheint nun Lúnasa, ein altes keltisches Fest zum Beginn der Erntesaison. Der Single Malt reifte Bourbonfässern und genoss abschließend ein Finish in Widow Jane Bourbon-Fässern. Ab morgen ist die limitierte Veröffentlichung über die Website der Brennerei sowie im irischen Handel erhältlich, und vermutlich auch in Kürze in unseren Landen.

Die offiziellen Verkostungsnotizen sprechen von Aromen reifer roter Beeren, warmem gesalzenem Karamell, Zitronensorbet und cremigem Butterfondant in der Nase. Am Gaumen fülgt dann die Süße von Gerstenzucker, begleitet von einer subtilen Gewürznote und Noten von dunkler Schokolade mit Himbeeren. Mit einer anhaltenden Wärme von Ingwer und Gewürzen hinterlässt der Lúnasa Single Malt eine Mischung aus dunklen Früchten und Karamellnoten.