Simple Sample Online-Tasting: Dingle Distillery mit Patrick Ahluwalia

Simple Sample kündigt ein neues Live-Tasting an, zu Gast am 4. Oktober 2023 ist Patrick ‘Paddy’ Ahluwalia. Verkostet werden bei diesem Tasting sechs Abfüllungen der Dingle Distillery, die an der Westküste Irlands im gleichnamigen Ort liegt. Alle weiteren Einzelheiten finden Sie in dem Info-Text, den wir von Simple Sample erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Dingle Live-Tasting – 04.10.2023 – mit Patrick ‘Paddy’ Ahluwalia

Viele der Stamm-Teilnehmer werden nun sehr glücklich sein, denn es wird endlich mal wieder irisch!

„Das Örtchen Dingle befindet sich an einem der westlichsten Punkte Europas – weiter westlich kommt erstmal nichts als ca. 4000 Meilen Atlantischer Ozean. Durch die Nähe zum Ozean reifen die Whiskeys der Brennerei in einem milden, maritimen Mikroklima. Dingle ist, wo er destilliert wird, wo er reift und wo er allmählich realisiert wird – ein Whiskey der weiß, wo er seine Wurzeln hat.“

Euch erwarten 6 sehr spannende Abfüllungen der noch sehr jungen, irischen Whiskeydestillerie.

Wieder mit dabei sein wird Patrick Ahluwalia aka Paddy!

Auch direkt von der Destillerie wird jemand Offizielles dazugeschaltet, wer das genau sein wird steht noch nicht zu 100% fest, wir halten euch aber auf den Laufenden.



Das Line-Up…

…klingt mal richtig abwechslungsreich und vielschichtig.

Da hätten wir einerseits die beiden Single Pot Still Whiskeys „Batch 4“ & „Batch 5“.

Hier wurde gemälzte und ungemälzte Gerste verwendet.

Während Batch 5 ausschließlich in Ex-Bourbonfässern reifte, kamen bei Batch 4 auch Sherryfässer zum Einsatz.

Weiter geht es mit DER Core Range Abfüllung von Dingle der „Single Malt“.

Eine Abfüllung die dauerhaft verfügbar sein soll zu einem vernünftigen Preis.

Hier wurden Bourbon- & PX-Sherryfässer verwendet.

Richtig interessant wird es aber jetzt mit den 3 „Wheel of the Year Series“ Was genau diese Serie darstellt und bezwecken sollen, erfahrt ihr Live im Tasting.

Diese Abfüllungen sind limitiert – mit besonderen Fassreifungen und in erhöhter Alkoholstärke abgefüllt.

Ein Überblick:

– Dingle La Le Bride Single Malt – 50,5%vol. – Rye Cask Finish

– Dingle Lúnasa Single Malt – 50,5%vol. – Finish in Widow Jane Casks

– Dingle Bealtaine Pot Still – 52,5%vol. – Finish in 1st Fill Shiraz Casks

______________________

Ihr seht also, ein bunter Mix aus irischen Single Pot Still sowie Single Malt Whiskys mit den verschiedensten Fässern – Olli & Steffen von Simple Sample sind sehr auf die Vielfalt dieser Destillerie gespannt und freuen sich über jeden, der mit ihnen gemeinsam diese spannende Destillerie entdecken möchte!

Ihr könnt hier auch wieder zwischen 6x5cl – 49,90€ oder 6x2cl – 24,90€ frei wählen.

Hier geht es direkt zu den Sets