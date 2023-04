Neuseeländische Cardrona Distillery veröffentlicht „Full Flight“, zwei 7yo Single Cask Abfüllungen

Sie werden bei uns wohl nicht leicht zu bekommen sein, die beiden Whiskys der Cardrona Distillery in Neuseeland, aber jene unserer Leser, die den Whisky von dort schätzen, können ihn mit einer UK-Lieferadresse hier bestellen: Full Flight ist eine Kombiabfüllung von zwei Einzelfass-Whiskys, die von der Gründerin Desiree Reid ausgesucht wurden.

Der Cardrona Full Flight Single Cask Release Sherry zunächst in einem González Byass Oloroso sherry butt, wurde aber dann zum Finishing in ein Pedro Ximénez butt transferiert. Handzahm ist er nicht, er halt einen Alkoholgehalt von 67,2% vol. Geschamcklich zeigt er Noten von heißen, krossen Brötchen, sonnengereifter Nektarine und einem Spritzer von Cardronas charakteristischem Borretschblütenhonig. Kostenpunkt in UK für die 350ml-Flasche: 125 Pfund.

Der Cardrona Full Flight Single Cask Release Bourbon konnte seine gesamte Reifung in einem First Fill Bourbonfass verbringen – heraus kam er mit nicht viel weniger kräftigen 66,9% vol. Alkoholgehalt. Er zeigt Noten von honiggetränkten Aprikosen, mit Apfelholz und Vanille sowie einem Berg Sahnepudding. Auch er kostet 125 Pfund pro 350ml-Flasche.