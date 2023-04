Bushmills eröffnet neue Causeway Distillery

37 Millionen Pfund hat die neue Causeway Distillery von Bushmills gekostet, Ausgaben innerhalb des 60 Millionen Investmentplans des Besitzers Proximo. Sie ist nun offiziell eröffnet worden.

Die rund 3600qm große Brennerei ist laut Angaben der Destillerie vorbildlich, was den Umweltschutz anbelangt: Man verbrauche dort 30% weniger Energie als bei vergleichbaren Anlagen und komme bei gleichem Ergebnis mit bis zu 10% weniger Rohstoffeinsatz aus. Gebaut aus Basalt und Kalkstein, füge sie sich harmonisch in die Landschaft ein.

Großes Augenmerk wurde darauf gelegt, auch in der neuen Destillerie den typischen Bushmills-Geschmack produzieren zu können. Dazu verband man jahrhundertelange Erfahrung mit modernster Technologie.

Master Distiller Colum Egan sagt:

“We are obsessed with exceptional whiskeys – the ingredients, the processes, the wood, the ageing. Our second distillery represents a great step forward in ensuring generations to come will enjoy our renowned signature triple-distilled single malts alongside the innovations of the future.”