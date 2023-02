Neu bei Kirsch Import: Zaubertrank, 11 neue Signatory-Abfüllungen, Koval Single Barrels für Deutschland und 2x The Six Isles

Jede Menge Neuheiten gibt es bei Kirsch Import für deutsche Whiskyfreunde: Neben einem neuen Blended Malt vom Whisky Druid, der wohl nicht umsonst den Namen Zaubertrank trägt, gibt es knapp ein Dutzend neue Signatory-Abfüllungen (darunter ein Ardlair, ein ungetorfter Ardmore) sowie 3 neue Koval Single Barrels für Deutschland und zwei Blended Malts der Marke The Six Isles.

Hier die Details zu allen Abfüllungen:

Torf-Zauberkunst & bis zu 40 Jahre alte Single Malts: Schätze aus dem Signatory-Warehouse

Zahlreiche Whisky-Fans sind ihm erlegen: dem geschmacklichen Zauber von Torf. Weil sich der unabhängige Abfüller Michel Reick als Whisky-Druide bestens mit Fassmagie auskennt, hat er torfige Funde aus dem Warehouse von Signatory Vintage zu einem Zaubertrank vermählt.

Torf-Fans treffen in seinem limitiert verfügbaren Blended Malt Scotch Whisky auf kräftigen, maritimen Rauch, die Süße von Karamell und Milchschokolade, Seetang und kross gebratenen Bacon.

Zaubertrank

Whisky Druid Blended Malt Scotch Whisky (Signatory Vintage)

Herkunft: Schottland

Fasstyp: Oak Casks

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert



Auch wir haben eine neue Auswahl aus den mehr als 10.000 Hogsheads, Butts und Co. getroffen, die in den Hallen von Signatory Vintage lagern – teils exklusiv für unsere Kunden.



Starke Fässer, fassstark abgefüllt – die Signatory Vintage Cask Strength Collection ist mit neun Abfüllungen vertreten. Mindestens 10 und bis zu 40 Jahre lang reiften die Single Casks in Bourbon- oder Sherryfässern und führen von den Inseln über Islay, die Highlands und die Speyside zu den Lowlands in alle Whiskyregionen. Unten haben wir alle Abfüllungen für Sie aufgelistet.



In der Un-Chillfiltered-Range schicken wir anspruchsvolle Genießer in dieser Woche mit drei 46%igen Exklusivabfüllungen in die Highlands und die Speyside. Mit dabei ist der 8 Jahre alte Ben Nevis 2014/2023 aus der Brennerei vom Fuße des gleichnamigen Berges. Der Blair Athol 2011/2023 reifte in besonders interaktiven Dechar/Rechar Hogsheads, während man dem dunklen Benrinnes 2010/2023 ein Finish im First Fill Oloroso Sherry Butt gönnte.

Craigellachie 2012/2023

Cask Strength Collection

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Dest. 04/09/2012

Abgef. 12/01/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butt

Fassnr. 900694

67,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Benrinnes 2012/2023

Cask Strength Collection

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Exclusive for Germany

10 Jahre

Dest. 25/06/2012

Abgef. 11/01/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Use Bourbon Hogshead

Fassnr. 310543

59,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert



Linkwood 2012/2023

Cask Strength Collection

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Exclusive for Germany

10 Jahre

Dest. 08/05/2012

Abgef. 11/01/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Use Bourbon Barrel

Fassnr. 306301

58,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ardlair 2011/2023

Cask Strength Collection

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

11 Jahre

Dest. 27/01/2011

Abgef. 11/01/2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butt

Fassnr. 900032

62,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Caol Ila 2009/2023

Cask Strength Collection

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

Exclusive for Germany

13 Jahre

Dest. 08/12/2009

Abgef. 11/01/2023

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Bourbon Hogshead

Fassnr. 322900

57,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Caol Ila 2007/2023

Cask Strength Collection

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

15 Jahre

Dest. 09/02/2007

Abgef. 12/01/2023

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butt

Fassnr. 204

53,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Orkney 2005/2023

Cask Strength Collection

Signatory Vintage Island Single Malt Scotch Whisky

17 Jahre

Dest. 07/05/2005

Abgef. 23/01/2023

Herkunft: Schottland, Islands

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butt

Fassnr. DRU 17/A63 #8

55,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert



Speyside 2005/2023

Cask Strength Collection

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

17 Jahre

Dest. 11/07/2005

Abgef. 20/01/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butt

Fassnr. DRU 17/A106 #38

61,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert



Ben Nevis 2014/2023

The Un-Chillfiltered Collection

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Germany

8 Jahre

Dest. 08/12/2014

Abgef. 01/2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Second Fill Oloroso Sherry Butt

Fassnr. 275

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Blair Athol 2011/2023

The Un-Chillfiltered Collection

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Germany

11 Jahre

Dest. 23/11/2011

Abgef. 01/2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Dechar/Rechar Hogsheads

Fassnr. 309015 + 309019

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert



Benrinnes 2010/2023

The Un-Chillfiltered Collection

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Germany

12 Jahre

Dest. 23/09/2010

Abgef. 01/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butt (Finish)

Fassnr. 108

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Koval for Kirsch Import: Außergewöhnliche Single Barrels für den deutschen Markt

2008 hängten Robert und Sonat Birnecker ihre akademischen Karrieren an den Nagel, tauschten Bücher gegen Brennblase und gründeten in Chicago die heute größte unabhängige Craft Distillery der USA. Aus nachhaltig angebautem, hauptsächlich ungemälztem Bio-Getreide (oft unkonventionelle Sorten) der Region brennt Koval innovative Whiskeys, die in kleinen Eichenfässern reifen. Jetzt stehen drei Bio-Single-Barrels exklusiv für die Kunden von Kirsch Import bereit.



Der Single Barrel Rye Whiskey wird aus ungemälztem Bio-Roggen gebrannt. Mit Noten von süßem Zimt und Ingwer bei 50% vol. ist er ideal für alle, die viel Würze mögen. „Bottled in Bond“, entstand er strikt nach einem festen Regelwerk, ähnlich Single Malt Scotch.



Für die Exklusivabfüllungen Rye Whiskey – Maple Syrup Cask Finish #7152 & Rye Whiskey – Maple Syrup Cask Finish #7161 schenkten die Craft-Brenner ihrem Standard Rye Whiskey aus neuen, ausgebrannten amerikanischen Eichenfässern ein süßes Finale. Vorbelegt mit Bio-Ahornsirup von den Mackinac Bluffs Maple Farms in Michigan, verleihen die Fässer dem frischen, leichten Koval Rye eine genüssliche, schwere Süße.

Single Barrel Rye Whiskey – Bottled in Bond

Koval Distillery

Hand Selected for Kirsch Import

Herkunft: USA, Chicago

Fasstyp: American Oak Cask

Fassnr. 5628

209 Flaschen

50% vol.

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert



Rye Whiskey – Maple Syrup Cask Finish #7152

Koval Distillery

Hand Selected for Kirsch Import

Herkunft: USA, Chicago

Fasstyp: American Oak Cask, Maple Syrup Cask (Finish)

Fassnr. 7152

209 Flaschen

50% vol.

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert



Rye Whiskey – Maple Syrup Cask Finish #7161

Koval Distillery

Hand Selected for Kirsch Import

Herkunft: USA, Chicago

Fasstyp: American Oak Cask, Maple Syrup Cask (Finish)

Fassnr. 7161

209 Flaschen

50% vol.

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Portfolio-Neuheit: Komplexe Six Isles Blended Malts kennenlernen

Diese Whiskys sind nicht durch einen einzigen Stil oder Ort gebunden, sondern vereinen den wilden Charakter der schottischen Inseln. The Six Isles versammelt Single Malts der Inseln Orkney und Islay, Skye und Arran sowie Mull und Jura. Der etablierte unabhängige Abfüller Ian Macleod hat mit den Blended Malt Scotch Whiskys echte Unikate geschaffen. Kein anderer Blend vereint die Essenz der Eilande in sich.



The Six Isles Voyager wird in idealer Trinkstärke von 46% vol. abgefüllt. Dank Verzicht auf Kühlfiltration entfaltet er sein volles Aroma – von pfeffriger, leicht rauchiger Würze, Weingummi und floralen wie maritimen Tönen in der Nase über üppige, ölige Noten mit Holz, Zitrusfrüchten und etwas Torf am Gaumen bis hin zum langen, weichen Finish mit salzigen und süßen Noten.



Wer es intensiver mag, greift zum The Six Isles Batch Strength. Bei 58 Volumenprozenten entfaltet er in der Nase Torfrauch, maritime Noten, Limette und Erdbeere, füllt den Mund mit kräftigem Rauch, süßen Früchte und salzigen Tönen und klingt lange sowie torfig-fruchtig aus.

The Six Isles Voyager

Blended Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland

Fasstyp: Oak Casks

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert



The Six Isles Batch Strength

Blended Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland

Fasstyp: Oak Casks

58% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert