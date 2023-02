Grace O’Mally & Pókeno Live-Tasting mit Simple Sample & Sebastian Büssing aka The Spirits Alchemist

Ein Pairing der Extraklasse gibt es am 15. 3. 2023, also sozusagen als „warm up“ für den St. Patrick’s Day zwei Tage später: Simple Sample präsentiert ein Online-Tasting mit Sebastian Büssing (bekannt durch seine eigene Abfüllungsserie „The Spirits Alchemist“) und den Whiskeys von Grace O’Malley aus Irland sowie denen von Pokeno aus Neuseeland.

Alles, was Sie zum Online-Tasting wissen müssen, nachfolgend:

Gracev O’Mally & Pókeno Live-Tasting mit Simple Sample & Sebastian Büssing aka The Spirits Alchemist

Simple Sample meets The Spirit Alchemist

In diesem Format verkosten sich Simple Sample zusammen mit „The Spirit Alchemist“ aka Sebastian Büssing durch offizielle Ranges verschiedenster Destillerien weltweit – ja, auch schottische 😜 – teilweise behandeln sie nur eine Destillerie, manchmal mehrere, manchmal sind die Themen nach Länder kategorisiert, manchmal gibt es überhaupt kein Thema und sie versuchen PLV Kracher blind zu finden usw. usw.



Es werden da keine Grenzen gesetzt! Der Fokus liegt auf einfach guten Whisky!

Das werden lockere Tastings gepaart mit dem unendlichen Fachwissen von Sebastian.

Wer Sebastian nicht kennen sollte:

Sebastian Büssing aka The Spirits Alchemist aka Das wandelnde Whiskylexikon

Was soll man sagen, ein sehr sehr geschätzter Kollege und mittlerweile auch echter Freund der Olli und Steffen seit dem Bestehen von Simple Sample begleitet. Brand Ambassador von Loch Lomond, Brand Ambassador der Sauerländer Edelbrennerei, eigene Abfüllungen unter dem Label “The Spirits Alchemist” und einfach ein wandelndes Whiskylexikon. Sebastian besitzt ein unfassbares Fachwissen über sämtliche Vorgänge bei der Whiskyproduktion.

Part 2 die Reise bei Simple Sample meets The Spirit Alchemist führt euch diesmal nach Irland UND nach Neuseeland!

Ihr verkostet euch durch die Ranges von „Grace O’Malley“ und „Pokeno“.

Die irischen Grace O’Malley Whiskeys sind eine Hommage an die legendäre irische Piratenkönigin Grainne Ní Mháille/Grace O’Malley (1530 – 1603). Inspiriert von ihrem wilden Leben und ihrem mutigen Charakter sind die Grace O’Malley Spirituosen entstanden.

Die Whiskeys wurden aus 3-10 Jahre alten Destillaten kreiert, wobei der Anteil an nur doppelt destillierten Malt Whiskeys am höchsten ist, was für irische Blends sehr besonders und einzigartig ist.

Euch erwarten viele tropische Früchte, reife Bananen und Toffee.

Besonders spannend wird der Vergleich zwischen dem „Original“ mit dem Rum Cask Finish und dem Dark Char Finish.

Mit diesen 3 Iren könnt ihr auch direkt den St. Patricks Day einleiten.

Auch extrem spannend wird der Newcomer aus Neuseeland: Pokeno. Noch nie bei Simple Sample im Sortiment gewesen, führen sie die Marke doch direkt mit diesem Tasting ein! Die Single Malts der Pōkeno-Reihe zeichnen sich durch den reinen Charakter von Aotearoa-Neuseeland aus, denn alle Zutaten stammen ausschließlich aus Neuseeland. Zudem werden die Whiskys in der hochmodernen Pōkeno Brennerei vor Ort sowohl destilliert, gereift und sogar abgefüllt.

Auch hier sehr passend: ihr könnt direkt verschiedene Fasslagerungen durchprobieren.

Der „Origin“ reifte in First Fill Bourbonfässern, der „Discovery“ in First Fill Bourbon-, Oloroso- & PX-Sherryfässern, der „Revelation“ in First Fill Bourbon- & frischen Rotweinfässern.

Perfekt also um die neue Brennerei kennenzulernen!

Das komplette Set mit dem Online Tasting kommt für nur 23,90€ für 6x2cl zu euch nach Hause!

Stattfinden wird das ganze am 15.03.2023 um 20.00 Uhr

Das Set ist exklusiv im Shop von Simple Sample erhältlich

Im Detail enthalten je 2cl:

◾ Grace O’Malley “Original” – 40%vol.

◾ Grace O’Malley Rum Cask Limited Edition – 42%vol.

◾​​​​​​​ Grace O’Malley Dark Char Cask Limited Edition – 42%vol.

◾​​​​​​​ Pokeno New Zealand Origin – 43%vol.

◾​​​​​​​ Pokeno New Zealand Discovery – 43%vol.

◾​​​​​​​ Pokeno New Zealand Revelation – 43%vol.