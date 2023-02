Uilebheist Distillery in Inverness öffnet ab 1. März – volle Touren ab 1. April

Die Uilebheist Distillery (wir berichteten bereits hier über sie) wird am 1. März mit einer „Discovery Tour“ ihre Pforten öffnen. Das hat der Besitzer, Jon Erasmus, Press & Journal mitgeteilt (den Artikel dazu finden Sie hier). Die vollen, stündlichen Touren, werden am 1. April starten.

Die erste Whiskybrennerei in Inverness seit 130 Jahren will Besucher auch mit der eigenen Brauerei, die Craft Lager, Pale Ale, IPA, White IPA und ein Stout produziert, anlocken. Das Bier soll Anfang April zur Verfügung stehen, also rechtzeitig zum Start des regulären Besucherbetriebs.

Die Brennerei will zu Beginn 200 Fass jährlich produzieren und danach die Menge skuzessive steigern. Es gibt auch ein Fassprogramm, in dem die ersten 100 Fässer vergeben werden.