Ein spannendes Live Tasting kündigt Simple Sample für den 15. August an – 3 Whiskys a 5cl und drei passende Cider aus Schottland (in 500ml-Flaschen) werden dabei verkostet. Die Sets für das Whisky meets Cider #1 Live Tasting sind allerdings sehr limitiert – 84 Stück sind dafür aufgelegt worden.

Was in den Sets enthalten ist und wie Sie an eines kommen, können Sie untenstehend nachlesen:

Whisky meets Cider #1 Live Tasting am 15.08.2024 von und mit Simple Sample

SET: 3x5cl + 3x500ml

Heute haben wir euch unser erstes Whisky meets Cider Live Tasting mitgebracht

Was ist eigentlich Cider?

Streng genommen ist Cider ein Apfelschaumwein. Cider ist ein alkoholisches Erfrischungsgetränk, das aus Äpfeln hergestellt wird. Man könnte sagen, es ist ein Apfel-Federweißer mit einem fruchtigen, leicht herben Geschmack. Die Basis des Getränks ist Apfelsaft, der zu Apfelwein fermentiert wird. Dabei wird der Fruchtzucker im Saft zu Alkohol umgewandelt. Süße Äpfel sorgen für Aroma, bittere für die orange-goldene Farbe und saure Äpfel konservieren den Apfelwein. Je nachdem, wie lange die Gärzeit ist, entstehen verschiedene Arten des Ciders. Cider gab es bereits zu Zeiten der Griechen und Römer, aber die moderne Version des Getränks stammt hauptsächlich aus dem Mittelalter.

In unserem Set findet ihr 3 schottische Cider die super zu den ausgewählten Whiskys passen

Scapegrace Anthem – Virgin French Oak + Manuka Smoked Laureate – 46,0%

Zu den ersten Abfüllungen der Core Range zählt der Scapegrace Anthem. Der Single Malt wird aus Gerstenmalz gebrannt, das über dem komplexen, nach Eukalyptus, Menthol und Waldboden duftenden Rauch des einheimischen Manuka Baums trocknete. Er entfaltet Noten von gewürzten Walnüssen, Mostapfel und süßem Heu.

+ Thistly Cross – Elderflower Cider (MHD: 02/26)

Thistly Cross ist Schottlands führender Apfelwein oder cider Produzent. An der wunderschönen Küste von East Lothian in einer der sonnigsten Gegenden Schottlands gelegen, konzentriert man sich auf die Herstellung fantastisch schmeckender Apfelweine.

2008 von Peter Stuart gegründet.

Der Thistly Cross Elderflower Cider vereint die knackige Frische von schottischen Äpfeln mit den zarten, blumigen Noten von Holunderblüten. Milde 3,4% sorgen für einen angenehmen Genuss.

Edradour 2012/2024 – 12 Jahre – Cask Strength Batch #3 – Oloroso Sherry Butts – 58,6%

Der Edradour 12 Jahre 2012/2024 Cask Strength ist eine Small Batch Abfüllung, die für 12 Jahre in Oloroso Sherryfässern reifte, bevor sie mit 58.6% vol. Fassstärke abgefüllt wurde. Destilliert wurde er 2012 und abgefüllt 2024. Auf Kühlfiltrierung und Färbung wurde verzichtet. Die 2024er Abfüllung ist das dritte Batch.

+ Thistly Cross – Scottish Fruits Cider (MHD: 06/25)

Handgepflückte Erdbeeren, Holunderblüten und schwarze Johannisbeeren aus der Region sorgen für ein authentisches schottisches Trinkerlebnis. Mit 3,4% vol. wurde dieser Cider abgefüllt.

Waterford Peated – Ballybannon – 50,0%

Die Waterford Distillery, ein Leuchtturm moderner Whisky-Innovation in Irland, bricht mit Konventionen, um etwas Einzigartiges zu schaffen. Gegründet von Mark Reynier, bekannt für die Wiederbelebung von Bruichladdich, verfolgt Waterford einen wissenschaftlichen Ansatz, der Terroir und Biodynamik in den Mittelpunkt stellt. Jede Flasche Waterford ist ein Zeugnis für die Vielfalt und den Reichtum irischen Bodens, geformt durch Wind, Wetter und die Hand des Menschen.

Destilliert 2018 und abgefüllt 2022, ist dieser 4-jährige Single Malt ein Beweis für die Kunst des Whiskymachens. Mit 50% Vol. bietet er eine kraftvolle, doch ausgeglichene Erfahrung. Die Verwendung von biologisch angebauter Gerste und irischen Torf, gepaart mit der Reifung in einer Vielfalt von Fässern, darunter First Fill American Oak, Premium French Oak und Vin Doux Naturel Casks, verleiht diesem Whisky eine außergewöhnliche Tiefe und Komplexität.

Weicher Torfrauch, maritime Akzente und Treibholzfeuerrauch vermischen sich mit der Süße von Lavendelhonig und der Frische grüner Äpfel. Am Gaumen entfalten sich Torfrauchnoten, die an gegrillten Fisch und Buttrigkeit erinnern, ergänzt durch Meerfenchel und warme Apfel-Mandel-Törtchen. Der Abgang ist außergewöhnlich langanhaltend, ein Echo der Landschaft, aus der er stammt.

+ Thistly Cross – Original Cider (MHD: 04/26)

Der Original Cider von Thistly Cross ist ein traditioneller Cider, der aus einer Mischung von süßen und sauren schottischen Äpfeln hergestellt wird.

