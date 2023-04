Pläne für neue Lagerhäuser von Ian McLeod Distillers in Throsk jetzt eingereicht

Wir haben bereits im November über die Vorplanungsphase für neue Lagerhäuser von Ian McLeod Distillers im Bandeath Industrial Estate in Throsk außerhalb von Fallin berichtet – nun sprechen englische Medien wie der Daily Record davon, dass die Pläne nun zur Genehmigung eingereicht wurden.

Die Pläne haben sich im Vergleich zu der Vorplanungsphase nicht verändert: Neben neun Lagerhäusern will man auch ein Blending Center und eine Tankfarm errichten – die Whiskys werden aber wie schon damals geplant nicht vor Ort abgefüllt, sondern nach Doxburn in die eigene Abfüllanlage gebracht. Fässer aus den Destillerien des Unternehmens (Rosebank in Falkirk, Glengoyne in Stirlingshire und Tamdhu in der Speyside) sollen dann dort lagern.

Neu ist, dass man die Gesamtzahl der Arbeitsplätze, die dort permanent entstehen sollen, laut dem Artikel von 20 auf 25 erhöht hat:

“The venture will serve to bring significant benefits to the local economy through selecting local companies for the design and construction of the complex, where possible, and providing new employment opportunities. In this regard, it is anticipated that 62 jobs would be generated in the construction of the facilities and the provision of apprenticeships will form part of the tender selection process. Apprenticeship opportunities will also be offered in the completed development, which it is anticipated would create a total of upwards of 25 full time equivalent jobs.“