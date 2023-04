Aus dem Jahr 2017 stammen die Fässer für den Bimber Ex-Bourbon Oak Casks Batch 4, der ab morgen i Webshop der Destillerie zu kaufen ist. Mit einer Auflage von 7.000 Flaschen sollte der mit 51,2% vol. abgefüllte Whisky einige Zeit erhältlich sein – verkauft wird er für 68 Pfund pro Flasche.

Matt McKay von Bimber dazu:

“Whilst the number of Bimber enthusiasts continues to grow, as a small craft distillery we have struggled to keep up with the exponential demand for our products.

“As our largest ever release, we hope that Ex-Bourbon Oak Casks Batch 4 will quench some of the continued global demand that we’re seeing for our London single malt whiskies.”