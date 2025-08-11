Marussia-Geschäftsführer Sascha Cordes verlässt das Unternehmen – Bernd Meyer wird CEO

Für Whiskygenießer ist Marussia Beverages vor allem mit den Marken Torabhaig und Chaisteal Chamuis verbunden – von dort erreicht uns die Mitteilung, dass der bisherige Geschäftsführer Sascha Cordes mit Jahresende das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen wird (Er kam mit Dezember 2023 von Anheuser Busch zu Marussia – wir berichteten hier). Bernd Meyer wird ihm dann nachfolgen. Wir wünschen beide das Beste für die kommende Zeit,

Mehr zum Wechsel und zum Nachfolger hat uns Marussia Beverages mit der nachfolgenden Presseinfo für Sie gesendet:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Geschäftsführer Sascha Cordes verlässt das Unternehmen – Bernd Meyer wird CEO

Thurnau, 11. August 2025 – Marussia Beverages Germany gibt bekannt, dass Sascha Cordes, Geschäftsführer Marketing & Vertrieb, das Unternehmen zum 31. Dezember 2025 auf eigenen Wunsch verlassen und sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen wird.

„Nach erfolgreichen Jahren bei Marussia Beverages Germany freue ich mich auf spannende neue Aufgaben in der Zukunft“, erklärt Cordes. „Stolz blicke ich zurück auf das, was wir als Team im vergangenen Jahr erreicht haben – sei es die strategische Neuausrichtung des Unternehmens, die erfolgreiche Erweiterung unseres Handelsportfolios oder die innovative Weiterentwicklung unserer Kernmarken. Besonders freut mich die damit verbundene Stärkung unserer Marktposition. Mein Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, insbesondere meinem direkten Team, sowie unseren Geschäftspartnern für die engagierte und erfolgreiche Zusammenarbeit.“

Die Nachfolge tritt Bernd Meyer an, der bislang als Geschäftsführer für Finanzen, IT, Logistik und Operations verantwortlich war. Er übernimmt zum 1. Januar 2026 in der Funktion des CEO die Gesamtleitung von Marussia Beverages Germany. Gemeinsam mit dem gesamten Team wird er das Unternehmen im Einklang mit den strategischen Zielen der Gruppe nachhaltig und profitabel weiterentwickeln.

Bernd Meyer

„Wir freuen uns, dass wir Bernd Meyer für die neue Position des CEO gewinnen konnten und werden ihn bei dieser spannenden Herausforderung bestmöglich unterstützen“,

so Benedict Zacherl, Regional Vice President Continental Europe der Marussia Beverages Group.