Die vierte Veröffentlichung ihrer Serie Legacy (wir stellten Ihnen Torabhaig Sound of Sleat Ende April vor) der Torabhaig Distillery erreicht über Marussia Beverages Germany den Markt in Deutschland. Torabhaig Sound of Sleat ist im Fachhandel mit einer UVP von 66,49 € erhältlich, mehr in der Presseinformation, die wir erhalten haben:

Sound of Sleat – Salz, Sturm und schottische Seele

Torabhaig präsentiert das neueste Portrait seiner Legacy Series

London/Thurnau, 21. Juli 2025 – Mit Sound of Sleat veröffentlicht die Torabhaig Distillery die vierte und im wahrsten Sinne klangvolle Etappe der Legacy Series – auf ihrer Reise zu einer zehnjährigen Kernabfüllung. Dieser Single Malt steht nicht nur für die nächste Entwicklungsstufe der jungen Brennerei, sondern auch für ihre enge Verbindung zur Isle of Skye und der Halbinsel Sleat.

Zerklüftete Küste, raues, maritimes, Klima – geprägt von salziger Luft, Wind, Wetter und Gezeiten. Seit 2017 wird hier Whisky gebrannt – in der ersten Destillerie auf Skye seit fast zwei Jahrhunderten. Benannt ist die vierte Abfüllung nach der Meerenge, die Skye vom schottischen Festland trennt: Sound of Sleat.

Torabhaig Sound of Sleat reifte ausschließlich in neuer amerikanischer Eiche und Ex-Bourbon-Fässern. Das Ergebnis ist ein Single Malt mit der, für Torabhaig typischen Stilistik: rauchig, maritim, floral, komplex – dabei ausgewogen und zugänglich. „Well-tempered peat“, so nennt es Neil MacLeod Mathieson, Master Distiller bei Torabhaig. Er hat, gemeinsam mit seinem kleinen, feinen und passionierten Team aus neun einheimischen Destillateuren Torabhaig in kürzester Zeit zu einem Synonym für charaktervolle, elegante Whiskys gemacht.

Im Aroma von Torabhaig Sound of Sleat zeigen sich Noten von Orangenzeste, Aprikose, leichtem Popcorn und ein Hauch Pfeifentabak. Der Rauch wirkt dezent und gut eingebunden, begleitet von Vanille, Honig und einem leichten Anklang von Meersalz. Am Gaumen ist der Whisky würzig und lebendig, mit süßem Rauch, weißem Pfeffer und wachsiger Textur. Der Abgang ist lang, weich und rund.

Gestaltet wurde das Etikett von der einheimischen Künstlerin Ellis O’Connor. Ihre energiegeladenen Naturmotive spiegeln die Landschaft wider, die diesen Whisky mitprägt – kraftvoll, klar und geerdet.

Sound of Sleat ist kein lauter Whisky. Er will nicht imponieren – er erzählt. Von Herkunft und Handwerk. Und davon, was entsteht, wenn man Geduld mit Leidenschaft verbindet. Für alle, die einen echten Eindruck von Skye im Tumbler gewinnen möchten, ist dieses Kapitel der richtige Einstieg. Bietet er doch einen authentischen Ausblick darauf, wohin sich Torabhaig in den kommenden Jahren entwickeln wird.

UVP 66,49 € / 0,75 Liter, erhältlich im Fachhandel.