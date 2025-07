Am Donnerstag werden die beiden neuen Abfüllungen des Wu Dram Clan erscheinen. SMÖGEN 2014 – Cask #13 bildet den Auftakt zur neuen WDC Cask Strength Collection. The Liquid Crew #04 ist ein über 21 Jahre alter Tennessee Sour Mash Whiskey, der in einem American Oak Barrel reifte.

Alle Details zu den neuen Abfüllungen des Wu Dram Clan finden Sie in der Pressemitteilung:

Zwei neue Abfüllungen vom Wu Dram Clan – Schweden trifft Tennessee

Neuer Auftakt für die Cask Strength Collection & würdiger Zuwachs zur etablierten Liquid Crew-Serie



Juli 2025 – Der Wu Dram Clan setzt seinen Weg als unabhängiger Abfüller mit zwei neuen Releases fort – jedes auf seine Weise ein Statement. Während die neue Cask Strength Collection mit einem rauchigen Schweden-Kracher eingeläutet wird, wächst die 2024 gestartete Liquid Crew-Serie um ein echtes US-Schwergewicht: ein über 21 Jahre gereifter Tennessee Sour Mash Whiskey. Beide Abfüllungen erzählen Geschichten – von Leidenschaft, Fundglück und Fassmagie.

Auftakt der neuen WDC Cask Strength Collection: SMÖGEN 2014 – Cask #13

Nach zahlreichen Einzelfass-Highlights der beliebten Lighthouse-Serie präsentiert der Wu Dram Clan eine neue Linie: die Cask Strength Collection. Im Fokus stehen herausragende Einzelfässer in natürlicher Fassstärke – ehrlich, direkt, pur.

Zum Start gibt’s einen vertrauten Namen in neuem Kontext: SMÖGEN 2014 – Cask #13. Dieser zehn Jahre gereifte Whisky aus einem Ex-Bourbon Barrel (Four Roses) wurde im Januar 2025 mit kraftvollen 59,1 % Vol. abgefüllt. Nur 198 Flaschen entstanden – alle selbstverständlich ungefärbt und ungefiltert.

Tropische Frucht trifft auf nordische Küstenraue: Mango, Papaya, Aprikose und eine ordentliche Portion maritimer Rauch – ein Archetyp für modernen, kompromisslosen Inselwhisky aus Schweden.

„Ich war 2023 in Smögen unterwegs und entdeckte zwei Fässer, die für mich sofort herausstachen: klassisch, tropisch, komplex. Eines davon schloss die Lighthouse-Serie, das andere – Cask #13 – eröffnet unsere neue Cask Strength Collection. So etwas lässt sich nicht planen, aber es fühlt sich richtig an.“ Boris Borissov, Mitgründer Wu Dram Clan

SMÖGEN 2014 – Cask Strength Collection #01

Destillerie: Smögen Whisky AB, Hunnebostrand, Schweden

Destilliert: März 2014

Abgefüllt: Januar 2025

Fassnummer: #13

Fasstyp: Ex-Bourbon Barrel (Four Roses)

Alter: 10 Jahre

Alkoholgehalt: 59,1 % Vol. (natural cask strength)

Flaschenanzahl: 198

Ungefiltert & ungefärbt

Serie: Wu Dram Clan Cask Strength Collection

The Liquid Crew #04: TENNESSEE SOUR MASH WHISKEY 2003 – Gereifter Southern Gentleman

Bereits seit 2024 zeigt die Liquid Crew-Serie eindrucksvoll, wie vielfältig und faszinierend die US-Whiskey-Welt abseits der Massenware sein kann. Nach Rye, Bourbon und Indiana Bourbon folgt nun mit #04 ein ganz besonderer Vertreter: ein über 21 Jahre alter Tennessee Sour Mash Whiskey, gereift in einem American Oak Barrel.

Destilliert am 10.09.2003 und abgefüllt am 30.01.2025 in nur 109 Flaschen mit natürlicher Fassstärke von 48,3 % Vol., stammt dieser Whiskey aus einer nicht genannten Brennerei – und ist damit nicht nur geschmacklich, sondern auch historisch eine Rarität.

„Ich liebe amerikanischen Whiskey in all seinen Facetten – aber einen über 20 Jahre alten Tennessee Sour Mash zu finden und dann auch noch abzufüllen, war ein echtes Geschenk. Solche Whiskeys verschwinden meist in Sammlungen oder Blends. Dass wir dieses Fass sichern konnten, erfüllt mich mit Stolz.“ Sebastian Jäger, Mitgründer Wu Dram Clan & Kurator der Liquid Crew-Serie

Tasting Notes

Nase: Bienenwachs, Möbelpolitur, altes Leder, nasses Holz

Gaumen: Altes Ledersofa, süße Maisstärke, würziger Rosmarin, Karamell, Baumharz

Abgang: Lang und wärmend – ein eleganter, reifer Südstaaten-Gigant

TENNESSEE SOUR MASH WHISKEY 2003 – The Liquid Crew #04

Herkunft: Tennessee, USA (undisclosed distillery)

Destilliert: 10. September 2003

Abgefüllt: 30. Januar 2025

Fassnummer: Single Barrel #19

Fasstyp: American Oak

Alter: 21 Jahre

Alkoholgehalt: 48,3 % Vol. (natural cask strength)

Flaschenanzahl: 109

Ungefiltert & ungefärbt

Serie: Wu Dram Clan – The Liquid Crew #04





Offizieller Release: Donnerstag, 24. Juli 2025

Verfügbarkeit bei ausgewählten Händlern: https://www.wudramclan.de/dealer

UVP SMÖGEN 2014: 139,90 € / 700 ml

UVP TENNESSEE SOUR MASH 2003: 259,90 € / 700 ml