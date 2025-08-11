Handwerklich erzeugter Whisky ist die Domäne der Brennerei Ballindalloch in der Speyside, die nicht auf Masse, sondern auf Qualität setzt. Der deutsche Importeur Prineus bringt nun zwei neue Abfüllungen nach Deutschland, beide mit Bensonderheiten: Der leicht getorfte Ballindalloch The Castle kommt mit einem Krimibuch von John Sutherland, der Ballindalloch Distillery Exclusive Engraved 2014 ist eigentlich nur in der Brennerei erhältlich, einige wenige Flaschen davon wurden aber nun exklusiv für deutsche Kunden exportiert.

Lesen Sie hier mehr über die beiden Whiskys, die in Kürze beim Fachhändler Ihres Vertrauens zu finden sein werden:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Prineus bringt zwei neue Ballindalloch-Abfüllungen nach Deutschland

Wir freuen uns, Ihnen die neuen Abfüllungen der Ballindalloch Distillery vorstellen zu können.

Die erste ist der Ballindalloch The Castle, der erste leicht getorfte Whisky von Ballindalloch, der in Zusammenarbeit mit einem der führenden Krimiautoren Großbritanniens, John Sutherland, entstanden ist. Das legendäre Ballindalloch Castle inspirierte den Autor als Vorlage für das Schloss seines Thrillers.

Für den Ballindalloch The Castle wurde eine Mischung von first-fill und second-fill Bourbon Barrels aus dem Jahre 2015 ausgewählt, wobei die second-fill Fässer zuvor getorften Whisky enthielten. Dadurch entstand ein Whisky, der die Fruchtigkeit von Ballindalloch mit einem Hauch von Rauch kombiniert. Der Whisky wurde nicht kältefiltriert und ungefärbt mit 50,0 Vol.% abgefüllt.

Im Lieferumfang jeder Flasche Ballindalloch The Castle ist eine Ausgabe des Buches „The Castle“ enthalten.

Ballindalloch Distillery – The Castle inkl. Buch 50,0% vol. 0,7 l UVP 119,90 €



Wir freuen uns, dass wir Ihnen als zweite neue Abfüllung den Ballindalloch Distillery Exclusive Engraved 2014 vorstellen können. Der Whisky reifte über ein Jahrzehnt in einem Sherry Hogshead und entwickelte dabei eine reiche Tiefe und Komplexität.

Der Whisky wurde nicht kältefiltriert, ungefärbt und fassstark mit 59,1 Vol.% abgefüllt. Diese Abfüllung ist normalerweise nur exklusive in der Brennerei zu erhalten. Wir konnten ein kleines Kontingent für Deutschland bekommen.

Erwarten Sie einen köstlichen, vollmundigen Tropfen mit verwöhnenden Noten, die typisch für die Reifung im Sherryfass sind. In der Nase ist der PX-Charakter deutlich zu erkennen, wobei Rosinen und Sultaninen im Vordergrund stehen. Allerdings eher ein Dundee-Kuchen als ein Weihnachtskuchen. Der Gaumen weckt weitere kulinarische Aromen mit wunderschönen Kakaonoten, die sich mit getrockneten Früchten vermischen, um ein erstaunlich reifes Geschmackserlebnis zu bieten, das ihn definitiv reifer als sein tatsächliches Alter wirken lässt.