Isle of Harris Distillery veröffentlicht Einzelfassabfüllung für Royal Mile Whiskies

Royal Mile Whiskies ist eines der wenigen Outlets in UK, die noch nach Europa liefern (natürlich mit all den seit dem Brexit entstandenen Zusatzkosten). Für Fans der Isle of Harris Distillery ist daher vielleicht interessant, dass man gemeinsam eine Einzelfassabfüllung auf den Markt bringt, die ab 15. August verfügbar sein wird.

Beim Bottling handelt es sich um einen im Bourbonfass gereiften The Hearach Single Cask aus dem Bourbonfass, der mit leicht getorftem Spirit erzeugt wurde. Das First Fill Bourbon Barrel wurde mit57,4% vol. Alkoholstärke geleert und ergab 225 Flaschen.

Der The Hearach Single Cask wird von Blenderin Shona Macleod geschmacklich wie folgt beschrieben: Aromen von Crème Brûlée und tiefem Karamell, die sich in getrocknete Zitrusschalen und Gerstenzucker verwandeln, mit einer Vielzahl gemischter Blumennoten, die in sanften Lavendel übergehen. Am Gaumen entfalten sich laut ihr sanfte, warme Gewürze von old-style Pudding und Ingwerkuchen. Das Finish wird als langer und cremiger Abgang mit einem Hauch von Lakritz und einem anhaltenden Hauch von Torfrauch der Hebriden beschrieben.

Die 225 Flaschen vom The Hearach Single Cask sind wie gesagt ab 15. August im Onlineshop von Royal Mile Whiskies in Edinburgh zu finden, zum Preis von £94,95 (P&P sowie Zölle kommen da noch dazu, wenn man ihn aus Deutschland oder Österreich bestellt). Zusätzlich gibt es auch in einigen, leider nicht näher spezifizierten Bars in Edinburgh und Umgebung als Dram, sodass man – sollte man in der Gegend sein – ihn vor einem Kauf auch verkosten kann…

Die Isle of Harris Distillery auf der gleichnamigen Hebrideninsel wird auch im Hinblick auf die Community der Insel geführt und musste im April des Jahres eine Porduktionskürzung und Kündigungsbestrebungen verlautbaren (wir berichteten). Im schwierigen momentanen Umfeld will man so die Wettbewerbsfähigkeit (die laut Manager Simon Erlanger nach wie vor gegeben sei) auch für die Zukunft sicherstellen.