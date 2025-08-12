Serge verkostet: Fünf aus Tormore, darunter auch der Tormore Blueprint 10 yo ‘Toasted Barrels’

Als wir im Sommer vor zwei Jahren auf Islay unser Interview mit Georgie Crawford führten, die für Elixir Distillers das Management für ihre beiden Destillerien Portintruan und Tormore ausübte, hat sie uns (und damit Ihnen) schon einiges über die Pläne, die man mit der Brennerei Tormore vorhatte, erzählt. Unter anderem ging es um die Neuaufstellung der Range dort, und diese wird mit 2026 abgeschlossen sein. Die drei „Blueprint“-Abfüllungen, die in diesem Frühjahr erschienen sind, sind erste Vorboten des Stils der Speyside-Brennerei, und eine Abfüllung davon hat Serge heute, gemeinsam mit vier unabhängig abgefüllten Tormore verkostet.

Wie sie bei ihm ankamen, zeigt unsere Tabelle der Verkostung:

Abfüllung Punkte

Tormore 10 yo ‘Toasted Barrels’ (48%, OB, Blueprint Cask Program, 1,500 bottles, 2025) 85 Tormore 13 yo 2011/2024 (54.3%, The Whisky Cask Company, oloroso finish, 221 bottles) 87 Tormore 33 yo 1990/2023 (49.8%, Brave New Spirits, Cask Masters, 190 bottles, first fill bourbon barrel, cask #1989) 90 Tormore 31 yo 1992/2024 ‘For Mankind’ (45.4%, The Whisky Barrel, Apollo 11 55th anniversary, 1st fill oloroso sherry hogshead, cask #1036, 263 bottles) 90 Tormore 33 yo 1992/2025 (53.7%, Whiskyland, chapter 12, 157 bottles) 90