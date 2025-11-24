Der deutsche Importeur Prineus bringt nach Ballindalloch The Castle und Ballindalloch Distillery Exclusive Engraved 2014, die im August den Markt erreichten, zwei weitere neue Ballindalloch-Abfüllungen nach Deutschland. Ballindalloch Seven Springs Collection No. 2 und Ballindalloch Seven Springs Collection No. 3 sind normalerweise nur exklusiv in der Brennerei zu erhalten.

Hier lesen Sie mehr über die beiden Whiskys der Ballindalloch Distillery, die in Kürze beim Fachhändler Ihres Vertrauens zu finden sein werden:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Prineus bringt zwei weitere neue Ballindalloch-Abfüllungen nach Deutschland

Wir freuen uns, Ihnen die neuen Abfüllungen der Ballindalloch Distillery vorstellen zu dürfen. Dabei handelt es sich um zwei Editionen der Seven Springs Collection, einer Hommage an die sieben Garline-Quellen, die die Ballindalloch Destillerie mit ihrem reinen Wasser versorgen.

Die Ballindalloch Seven Springs Collection No. 2 ist ein eindrucksvoller Beweis für die Vielseitigkeit des Ballindalloch Spirits. Dieser Single Malt spiegelt die herbstlichen Farben von Ballindalloch Castle wider, das die Familie seit vierundzwanzig Generationen hütet. Er reifte acht Jahre in einer Kombination aus Bourbon- und Sherryfässern und wurde in Fassstärke abgefüllt. Rotbraune und goldene Farbtöne, reichhaltige Aromen von Schokolade und Orange sowie ein elegantes, würziges Finish machen diese Abfüllung zu einem einzigartigen Genuss.

Ballindalloch Distillery – Seven Springs Collection Editon No. 2

8 yo

60,6%

UVP 159,90 €



Die Ballindalloch Seven Springs Collection No. 3 reifte neun Jahre in First-Fill-Bourbon-Hogsheads und zeigt einen leuchtenden Kupferton, der an die Brennblasen der Destillerie erinnert. Ein fruchtiger Vanillecharakter, ausbalanciert durch Kräuter- und Minznoten, prägt das Geschmacksprofil. Das Ergebnis ist ein unverkennbar klassischer Ballindalloch-Dram – süß, sanft und wahrlich ein Grund zum Feiern.

Ballindalloch Distillery – Seven Springs Collection Edition No. 3

9 yo

60,3%

UVP 159,90 €

Beide Abfüllungen sind normalerweise nur exklusive in der Brennerei zu erhalten.