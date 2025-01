Master of Malt Blog: Wie Brennereien umweltfreundlicher werden

Einen sehr ausführlichen Artikel unter dem Titel „Eco-Friendly Whisky: How Distilleries Are Reducing Their Carbon Footprint“ können Sie heute auf dem Blog von Master of Malt finden. In ihm beschäftigt sich Adam O’connell mit dem Weg der Destillerien zu einer umweltfreundlicheren Produktion.

Wie wir alle wissen, ist die Herstellung von Whisky sehr ressourcen- und energieintensiv. Man braucht Hitze für den Darr- und Brennvorgang, Wasser für das Einmaischen und jede Menge Gerste für den gesamten Prozess. Diesen Verbrauch generell zu verringern, ist nicht nur aus ethischen Gründen sinnvoll – es geht dabei auch um die Kosten und damit die Wettbewerbsfähigkeit der Brennereien.

In dieser Richtung ist in den letzten zehn Jahren viel geschehen, und auch unser Archiv von mehr als 21.500 Artikeln ist voll von Berichten, was Brennereien in Richtung Umwelt- und Ressourcenschutz unternehmen. (allein der Suchbegriff „CO2“ ergibt weit über 100 Treffer).

Der Artikel auf Master of Malt fasst nun diese Bestrebungen sehr anschaulich und gut aufbereitet zusammen. Er beschäftigt sich mit der Historie ebenso wie mit dem Konsumverhalten oder den Anstrengungen, die die Industrie in diese Richtung unternimmt. Hier ein kleiner Absatz über einige Aktivitäten, die abseits der großen Konzerne unternommen werden:

It’s not just the big boys fighting the good fight. The community-owned GlenWyvis Distillery is entirely powered by renewable energies such as hydro, wind, solar, and biomass heating systems. Newcomers Arbikie is aiming to become the world’s first hydrogen-powered distillery, Ardnamurchan is powered by renewable energy sources, including hydroelectric power and a biomass boiler fueled by local timber, and Nc’nean Distillery has achieved net-zero carbon emissions by utilising renewable electricity, offsetting residual emissions through forest planting, and employing 100% recycled glass.