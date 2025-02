Neu von The Caskhound – Ein Tullibardine mit Marsala Finish für fruchtige Leichtigkeit

Die ersten Frühlingsgefühle will Tilo Schnabel aka The Caskhound mit seinem neuesten Bottling wecken: Ein Tullibardine, der in einem Marsala-Fass nachreifen durfte.

Alle Daten zum Whisky und die ausführlichen Tasting Notes sowie die Bezugsquellen im Fachhandel finden Sie nachfolgend

„A Taste of Early Spring“:

Ein Tullibardine mit fruchtigem Marsala-Finish bringt Frühlingsgefühle ins Glas

Fruchtige Leichtigkeit aus den Highlands erwartet uns mit dem neuen Bottling aus dem Hause THE CASKHOUND. Da hat die verantwortliche „Whisky-Spürnase“ Tilo Schnabel wieder einmal den richtigen Riecher gehabt: mit seiner verführerischen Balance aus fruchtiger Süße, floralen Noten und würziger Tiefe bietet der 10-jährige TULLIBARDINE mit Veredelung im edlen Marsala Barrique einen ersten, vollmundigen Vorgeschmack auf den Frühling …

Marsala trifft Malt: vom Fass zum Frühling

Die Single Malts aus der renommierten Brennerei unweit von Blackford gehören zu den vielschichtigsten Highland Whiskys und überzeugen mit ihrer klaren Fruchtigkeit, harmonischem Geschmack sowie einer sanften, aber komplexen Struktur. Unser TULLIBARDINE durfte seiner Reifung im klassischen Ex-Bourbon Cask ein dreieinhalbjähriges Finish im seltenen First Fill Marsala Barrique genießen. Das Eichenfass, das zuvor den hocharomatischen Likörwein aus Sizilien enthielt, prägte den TULLIBARDINE mit einem opulenten Bouquet aus dunklen Früchten, honigsüßer Fülle und würzig-kräuterigen Noten, die das Geschmacksprofil harmonisch abrunden. Die kräftige Fassstärke von 56,2 % ist dabei hervorragend eingebunden und verleiht dem Whisky eine markante Tiefe, ohne das Gesamtbild zu stören.

Wir meinen: ein Tropfen, der Frühlingsgefühle auch in der tiefsten Winterzeit zu wecken vermag!

THE CASKHOUND: TULLIBARDINE

Highland Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre alt (20.11.2014 – 25.11.2024) • 56,2 % ABV Natural Cask Strength

Matured in an Ex-Bourbon Cask + Finished for 1.280 days in a First Fill Marsala Barrique

Auflage 281 Flaschen (0,5 l) • UVP: 49,90 Euro

Nase: Die Aromen eröffnen mit einer verführerischen Kombination aus Kirsche und Blütenhonig, begleitet von einer sanften Vanille-Note. Ein Hauch von Lavendel, Nuss und Mandelmus rundet das Bouquet ab, während fruchtiger Pfirsichsaft eine frische Note hinzufügt. Die Würzigkeit verleiht der Nase eine interessante Tiefe.

Mund: Am Gaumen entfalten sich die Aromen von Kirschlolli und Pflaumenkuchen, die mit Kräutern und getrocknetem Basilikum harmonieren. Geeiste Erdbeeren und Keksteig sorgen für eine süße, fruchtige Komplexität, die das Geschmackserlebnis bereichert.

Abgang: Das Finish ist mittellang und fruchtig-süß, was das Gesamtbild abrundet und einen angenehmen Nachklang hinterlässt.

Wie bei THE CASKHOUND üblich, kam auch diese Abfüllung ungefärbt, nicht kühlfiltriert und in natürlicher Fassstärke in die Flasche.

Freuen Sie sich bereits jetzt auf weitere spannende Single Cask-Abfüllungen, die in den nächsten Tagen eintreffen werden. Nähere Informationen dazu demnächst an dieser Stelle …

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.