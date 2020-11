Mit unseren Sonntagsvideos haben wir Sie oft in schottische Regionen entführt, die etwas mit Whisky zu tun haben (ok, welche Region in Schottland hat das nicht?). Und auch heute wollen wir es so halten: Mit dem Video „Welcome to the Kingdom of Fife„, in der die Region zwischen Dundee und Edinburgh mit einigen Sehenswürdigkeiten vorgestellt wird – und zwar mit viel Schwung und kreativen Übergängen.

In den knapp 2 Minuten des Vimeo-Videos sehen Sie ein gutes Dutzend markanter Orte der Region, in der sich zum Beispiel auch die Kingsbarns Distillery findet (leider nicht im Video), oder St. Andrews, das Golf-Mekka (das schon).

Viel Vergnügen mit dieser netten Miniatur von Scott Herder aus New York – und wir sehen uns später wieder mit acht Verkostungsvideos in unserer sonntäglichen Übersicht der Werke deutschsprachiger Videoverkoster!