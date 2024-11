Die Lowland-Brennerei Lochlea veröffentlicht zur Erntezeit ihre Harvest Edition, die jetzt unsere Märkte erreicht. Mit dieser Lochlea Harvest Edition Third Crop enden dann die Seasonal releases der Brennerei.

Hier alle Infos, die wir von Kirsch Import hierzu erhalten haben:

Abschluss einer Trilogie bei Lochlea: Letzte Harvest Edition wird eingefahren

Stuhr, 05.11.2024 Lochlea bereichert die schottische Brennereilandschaft um eine unabhängige, familiengeführte Farm Distillery. Nun präsentiert die in den Lowlands ansässige, junge und innovative Marke ihren dritten und letzten Single Malt aus der Reihe der Seasonal Releases: Lochlea Harvest Edition Third Crop.

Bildnachweis: Lochlea Distillery

Lochleas saisonale Small Batch Releases zeigen den charakteristischen Stil der unabhängigen, familiengeführten Farm Distillery auf vier verschiedene Arten. Die Serie umfasst limitierte saisonale Abfüllungen: „Sowing“ im Frühjahr, „Harvest“ im Sommer, „Fallow“ im Herbst und „Ploughing“ im Winter. Jede von ihnen zeigt Lochlea Single Malt in einem anderen Licht und jede ist ein geschmackliches Abbild dessen, was auf dem Hof im Wechsel der Jahreszeiten geschieht.

Die Harvest Edition ist von der arbeitsreichen Erntezeit inspiriert, wenn im Sommer die Gerste für den Whisky des Folgejahres eingebracht wird. Die Third Crops sind die jeweils letzten Veröffentlichungen der Reihe. Von Beginn an sollte es bei einer jeweiligen Trilogie der Frühjahrs-, Sommer-, Herbst- und Winter-Editionen bleiben. Fans dürfen gespannt sein, was folgen wird.

Die Lochlea Harvest Edition (Third Crop) wurde doppelt gereift: in Refill Bourbon Barrels und Port Hogsheads sowie einem Oloroso Sherry Butt. Ein weiteres Jahr älter, bietet er eine neue Sichtweise auf das süße und sommerliche Geschmacksprofil der Erntewhiskys. Feinschmecker können sich auf üppige Dessertnoten freuen, die durch würzigen schwarzen Pfeffer ausgeglichen werden.

Lochlea Harvest Edition (Third Crop)

Single Malt Scotch Whisky

Bildnachweis: Lochlea Distillery

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstypen: Refill Bourbon Barrels, Port Hogsheads, Oloroso Sherry Butt

Alkoholgehalt: 46% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt

UVP: 59,90 Euro