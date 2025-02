Über den Eintritt von Jillian Boyd als neue Master Blenderin bei Lochlea (sie folgt dort John Campbell nach) haben wir Ende des vorigen Jahres schon berichtet, über den neuen Lochlea 6yo, dem zweiten Age Statement Whisky aus der Lowland-Brennerei Mitte Januar – nun hat uns Kirsch Import eine Pressaussendung geschickt, die beide Ereignisse mit zusätzlichen Infos verknüpft und Ihnen so schönen, whiskybezogenen Lesestoff bietet:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Lochlea mit Jillian Boyd als neue Master Blenderin und zweitem Age-Statement-Whisky

Stuhr, 25.02.2025 Unweit von Glasgow gelegen, ist die Lochlea Distillery eine von wenigen unabhängigen, familiengeführten Whiskybrennereien Schottlands. Seit Anfang 2022 der erste Whisky lanciert wurde, steigt die Zahl ihrer Fans stetig an. Jetzt kommt die bisher älteste Abfüllung auf den Markt: Lochlea 6 y.o., mitgestaltet von der neuen Master Blenderin Jillian Boyd.

Eine schottische Rarität: Die Lochlea Distillery ist unabhängig, familiengeführt – und baut als eine von wenigen Destillerien des Landes ihre Gerste selbst an. So entstehen authentische Single Malts, geprägt von der Gerste ihrer Region und einem für die Lowlands außergewöhnlichen Geschmacksprofil.

Seit Ende letzten Jahres ist Jillian Boyd für den unverwechselbaren Charakter von Lochlea mitverantwortlich. Die ehemalige Master Blenderin der Halewood Artisanal Spirits war zudem Whisky Maker sowie Brand Ambassador von Compass Box und bekam 2020 die Auszeichnung „Master Blender of the Year” der Scottish Icons of Whisky Awards. Als Whisky- Expertin stellt Jill eine ideale Ergänzung des Lochlea-Teams dar. Neil McGeoch, Besitzer der Brennerei, ist hocherfreut, sie mit all ihrer Erfahrung und ihrem Know-how an Bord zu haben. Sie selbst sagt:

„Als sich die Gelegenheit ergab, bei Lochlea einzusteigen, war das fast zu schön, um wahr zu sein. Ich konnte mir die Chance nicht entgehen lassen, in so einer innovativen jungen Brennerei zu arbeiten und fortan die langfristige Vision für diesen Whisky mitzugestalten.“

Ihr Können beweist Jill direkt mit dem ältesten Age-Statement-Whisky von Lochlea: dem 6 y.o. Diese die zweite Abfüllung mit Altersangabe der „Farm Distillery“ folgt nach einem Jahr ihrem Vorgänger, dem 5 y.o. Der ältere Bruder vereint als Single Malt sechs von Jill Boyd und Distillery Manager Darren McCormick ausgewählte Fässer aus dem Jahr 2018. Die je drei First Fill Bourbon Barrels und Oloroso Sherry Butts gehören damit zu den ersten Fässern, die Lochlea jemals befüllte.

Der rubinrote, sechsjährige Lochlea-Senior wurde mit 50 Volumenprozenten ohne Farbstoffe oder Kühlfiltrierung in nur 2.500 Flaschen abgefüllt. Der resultierende Dram ist bemerkenswert weich und süß. In der Nase finden sich Noten von saftigen dunklen Trauben, Feigen und Milchschokolade, die am Gaumen zu cremiger Pannacotta, Malzkeksen und Honig übergehen. Der Nachklang bietet neben dem unverkennbaren Lochlea- Getreidecharakter eine helle Note von Zitronenschalen.

Lochlea 6 y.o.

Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstypen: First Fill Bourbon Barrels, Oloroso Sherry Butts

Fassnummern: 132, 135, 138, 250, 251, 252

Alter: 6 Jahre

Abgefüllte Flaschen: 2.500 Flaschen (insgesamt)

Alkoholgehalt: 50% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt

UVP: 89,90 Euro

Verkostungsnotizen

Nase: Saftige dunkle Trauben, Feigen und Milchschokolade.

Gaumen: Cremige Pannacotta trifft auf Malzkekse und Honig.

Nachklang: Typische Lochlea-Getreidenoten, begleitet von einem Hauch Zitronenschalen.