Serge verkostet: Port Charlotte, die Fünfte

Die Abfüllungen 21 bis 25 in der Serie von Verkostungen von Whiskys unter dem Handelsnamen Port Charlotte, die „normal“ torfige Linie aus Bruichladdich, stehen heute bei Serge Valentin an. Wenn es bislang ein Muster darin zu erkennen gibt, dann dieses, dass die Wertungen von 85 Punkten an aufwärts laufen, und wer sich die Notes durchliest, wird generell viel Lob für Port Charlotte finden für Kraft und Komplexität.

Wie üblich servieren wir Ihnen hier unsere Tabelle zur Verkostung:

Abfüllung Punkte

Port Charlotte 15 yo 2004/2019 (48.3%, Orcines, The Whisky Lodge, bourbon barrel, cask #864, 188 bottles) 88 Port Charlotte 8 yo 2009/2018 (64.2%, Artful Dodger Whisky Collective, Sauternes cask, cask #1063, 398 bottles) 85 Port Charlotte 10 yo 2005/2015 (60.7%, Strange Ways, for HNWS Taiwan, Madeira cask, cask #2005001572, 303 bottles) 89 Port Charlotte 17 yo 2002/2020 (57.1%, WhiskySponge, 1st fill bourbon, 220 bottles) 91 Port Charlotte 18 yo 2003/2021 (57.1%, WhiskySponge, 1st fill bourbon barrel, 197 bottles) 90

Und noch ein Stimmungsbild des Ortes Port Charlotte auf Islay dürfen wir Ihnen heute als Titelbild präsentieren…