PR: Spade & Bushel 14 Jahre Marsala Cask Special Bottling

Ein interessanter neuer Ire ist ab sofort bei irish-whiskeys.de erhältlich. Es handelt sich um den Spade & Bushel 14 Jahre Marsala Cask Special Bottling aus der Connacht Distillery im County Mayo, und die Abfüllung, die 12 Jahre in einem amerikanischen Bourbonfass reifte und danach 2 Jahre ein Marsala Finish erhalten hat, ist beim Importeur im Webshop und im Fachhandel erhältlich.

Hier die ausführlichen Infos dazu, zusammen mit den offiziellen Tasting Notes:

Spade & Bushel 14 Jahre Marsala Cask Special Bottling

Die Connacht Distillery wurde im Sommer 2015 eröffnet. Im Jahr 2014 begann die Idee für eine Destillerie zu reifen und nach einem guten Jahr konnte die Eröffnung gefeiert werden. Seit 150 Jahren eröffnete die erste Destillerie im County Mayo ihre Pforten. Die Destillerie steht etwas außerhalb im schönen Örtchen Ballina in der Nähe von Sligo. Die Gründer der Connacht Destillerie sind Iren und Amerikaner mit irischen Wurzeln. David Stapleton kommt aus Galway und hat dort als Engineer gearbeitet, PJ Stapleton kommt aus Pennsylvania in den USA und arbeitet dort als Anwalt. Tom Jensen ist ein weiterer Eigentümer der Destillerie, er hat viele Jahre für Remy Cointreau in den USA gearbeitet und kennt sich in der Spirituosenbranche super aus. Rob Cassell ist der Master Distiller der Destillerie, für ihn ist der besondere Unterschied zu den großen Destillerien, dass Connacht nur in kleinen Chargen produzieren wird. Er liegt viel Wert auf komplexe, gut trinkbare Produkten, mit einem qualitativ hochwertigen, einzigartigen Aromenprofil.

Derzeit werden in Connacht zweifach und dreifach destillierter Single Malt Whiskey hergestellt. Alle Fässer reifen direkt neben der Destillerie. Die Destillerie verfügt über drei kupferne Pot Stills, auf denen zweifach- und dreifach gebrannter Single Malt Whiskey hergestellt.

Spade & Bushel 14 Jahre Marsala Cask

Spade and Bushel ist eine limitierte Abfüllungsreihe der Connacht Distillery. Der Whiskey reifte zunächst 12 Jahre in einem amerikanischen Bourbonfass, nachdem er dann noch für 2 Jahre ein Marsala Finish erhalten hat. Hier wurden die Fässer von Connacht sorgfältig auserwählt, um die Amaronenoten auf die fruchtigen Noten des Spade & Bushel Single Malts abzustimmen. Dieser komplexe Whiskey bringt ein tolles Mundgefühl und spielt mit den typisch süßen Malznoten des Spade & Bushel Single Malt.

Der Whiskey wurde mit 45 % abgefüllt und ist nicht gefärbt. Es handelt sich hierbei um eine Sonderabfüllung von 2100 Flaschen weltweit. Jede Flasche ist einzeln nummeriert.

Tasting Note:

Aroma: Vanille, Zitrusnoten, etwas Holz

Geschmack: Cranberry, Mandarine, Vanille, Muskat, etwas Holz

Nachklang: langanhaltend mit fruchtiger Süße

UVP: 65,90 €

Erhältlich bei www.irish-whiskeys.de und im Fachhandel.