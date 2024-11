Neu: Octomore 15 10 Aged Years (mit Video)

Das Finale der 15. Serie der Octomore-Abfüllungen ist soeben erschienen – ein zehn Jahre alter Octomore, abgefüllt mit 52,2% vol. Alkoholstärke und einem Torfgrad von 107ppm. Der Octomore 15 10 Aged Years reifte in first-fill bourbon, Pineau des Charentes, second-fill Pedro Ximénez sherry butts und first-fill red wine casks und offeriert so laut Bruichladdich warme Noten und ein reiches Aromenbouquet:

Immerse yourself in notes of dried fruit, butterscotch, and caramel on the nose, followed by a palate of sweet smoked fruit, vanilla, and manuka honey. The finish lingers with wood spice, coffee, and delicate peat smoke and charred oak. Distilled from 100% Scottish barley, matured for ten years, and bottled at 52.2% ABV and 107 PPM, this release embodies patience, complexity, and unmistakeable character.

Adam Hannett, der Head Distiller, sagt dazu:

“Showcasing the versatility of this elegant spirit, Octomore Series 15 Ten Aged Years has patiently matured on the shores of Lochindaal for the past decade. The quiet passing of time, together with the incredible influence of cask, has helped to shape this latest expression. The specific combination of casks bring sweet fruits, toasted oak and butterscotch, which works amazingly well with Octomore’s unmistakeable dry peat smoke.”